UDOT: Planifique con anticipación para evitar cierres en la US-189 en el condado de Wasatch
El Departamento de Transporte de Utah (UDOT) está instando a los conductores a evitar la ruta U.S. 189 en el condado de Wasatch durante los cierres de esta semana por trabajos de voladura y excavación.
Todos los carriles de la U.S. 189 entre Charleston y Wallsburg estarán cerrados para realizar voladuras el jueves por la mañana, 18 de diciembre, y durante la noche del sábado 20 de diciembre, como parte de un importante proyecto de ampliación de la carretera.
UDOT afirma que los conductores deben esperar retrasos significativos y planificar una ruta alterna si es posible.
El cierre del jueves será relativamente breve, de aproximadamente una hora, comenzando a las 10 a.m.
El sábado, todos los carriles estarán cerrados durante la noche desde las 9:30 p.m. hasta las 4 a.m. del domingo.
No se permitirá el acceso durante esos horarios.
El área de cierre abarca unas cuatro millas de la U.S. 189 a lo largo del embalse Deer Creek, entre el cruce con la Ruta Estatal 113 en Charleston y la carretera que conduce a Wallsburg.
Las cuadrillas realizarán voladuras controladas y excavación de laderas. Esto forma parte del proyecto más amplio de UDOT para ampliar la carretera de dos carriles a cuatro.
Para obtener más información sobre la construcción en la U.S. 189, visite la página del proyecto de UDOT.
Artículo traducido por Connor Hollison