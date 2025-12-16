© 2025 KPCW

UDOT: Planifique con anticipación para evitar cierres en la US-189 en el condado de Wasatch

Grace Doerfler
December 16, 2025
Utah Department of Transportation

El Departamento de Transporte de Utah (UDOT) está instando a los conductores a evitar la ruta U.S. 189 en el condado de Wasatch durante los cierres de esta semana por trabajos de voladura y excavación.

Todos los carriles de la U.S. 189 entre Charleston y Wallsburg estarán cerrados para realizar voladuras el jueves por la mañana, 18 de diciembre, y durante la noche del sábado 20 de diciembre, como parte de un importante proyecto de ampliación de la carretera.

UDOT afirma que los conductores deben esperar retrasos significativos y planificar una ruta alterna si es posible.

El cierre del jueves será relativamente breve, de aproximadamente una hora, comenzando a las 10 a.m.

El sábado, todos los carriles estarán cerrados durante la noche desde las 9:30 p.m. hasta las 4 a.m. del domingo.

No se permitirá el acceso durante esos horarios.

El área de cierre abarca unas cuatro millas de la U.S. 189 a lo largo del embalse Deer Creek, entre el cruce con la Ruta Estatal 113 en Charleston y la carretera que conduce a Wallsburg.

Las cuadrillas realizarán voladuras controladas y excavación de laderas. Esto forma parte del proyecto más amplio de UDOT para ampliar la carretera de dos carriles a cuatro.

Para obtener más información sobre la construcción en la U.S. 189, visite la página del proyecto de UDOT.

Artículo traducido por Connor Hollison
Grace Doerfler
KPCW Wasatch County reporter
