La quiebra en el condado de Summit se cierne sobre el creciente debate acerca de una popular herramienta de desarrollo

Los distritos de infraestructura pública (PID) están ganando una gran popularidad en Wasatch Back y en todo Utah, a medida que los desarrolladores buscan recaudar fondos para comenzar las obras.

Los defensores de los PID los presentan como una forma de que los gobiernos impulsen el desarrollo económico sin adquirir responsabilidades adicionales ni otorgar subsidios directos.

Sin embargo, un borrador de memorando del 18 de noviembre de la Oficina del Auditor del Estado de Utah advierte a los gobiernos locales que podrían ser “financieramente responsables” por los PID que establezcan.

El aviso indica que fue motivado por la quiebra de un “desarrollador no especificado asociado con un distrito de infraestructura pública”.

“Obviamente, aunque creo que esto surge de la situación de Wohali, esta alerta del auditor fue a nivel estatal”, dijo el abogado interino de Coalville, Craig Smith, en la reunión del Concejo Municipal de Coalville el 8 de diciembre.

Wohali, un lujoso campo de golf y complejo residencial en el oeste de Coalville, se declaró en quiebra bajo el Capítulo 11 en agosto. Esto se debió a que supuestamente incumplió un préstamo de casi 80 millones de dólares. Pero también había utilizado un PID —creado por la ciudad de Coalville— para emitir más de 30 millones de dólares en bonos para infraestructura como alcantarillado y agua.

Aunque el PID es legalmente independiente de Wohali, el PID está compuesto en su totalidad por representantes del desarrollador.

Se suponía que Wohali pagaría los bonos con los ingresos fiscales del nuevo desarrollo. Pero la construcción en Wohali se ha estancado, y el proyecto ha acumulado más deuda para pagar a su PID y evitar la ejecución hipotecaria .

“La quiebra genera preocupaciones sobre la viabilidad del proyecto y sobre si el PID asociado podrá cumplir con los requisitos de la fianza”, afirma la alerta del auditor.

La oficina del auditor sugiere además que la mayoría de los PID son un componente del gobierno que los crea, en lugar de ser totalmente independientes de ellos.

Smith dijo que eso ha generado “una enorme cantidad de resistencia”.

“Los PID, bajo la ley de Utah, son entidades legales separadas”, afirmó. “El único papel que tiene la ciudad es crearlos. No los controlamos. Nosotros nombramos a la junta inicial. No nombramos a ninguna junta después de eso”.

La oficina del auditor del estado recibirá comentarios públicos hasta el 18 de diciembre antes de oficializar su borrador de opinión.

Smith añadió que algunos de los abogados de bonos más destacados del estado presentaron comentarios en desacuerdo con el razonamiento del auditor.

Está previsto que un abogado de finanzas públicas comparezca ante el Concejo del Condado de Summit el 17 de diciembre, cuando se espera que voten sobre un PID en Canyons Village .

En otros lugares, los nuevos propietarios del DeJoria Center en High Star Ranch solicitaron a Kamas un PID este año , aunque la ciudad no lo ha aprobado. Park City aprobó tres PID este año para la remodelación de la base Snow Park de Deer Valley Resort.

Pero el condado de Summit llega tarde a la fiesta en comparación con el condado de Wasatch y Heber.

Una letanía de desarrollos allí, incluidos Jordanelle Ridge, Wakara, Black Rock Mountain Resort, Ameyalli, Wildwood Reserve y Benloch Ranch, tienen todos PID o distritos de financiamiento de infraestructura similares.

La alerta del auditor es un documento consultivo no vinculante. Recomienda que los gobiernos locales analicen la ley y, potencialmente, informen las finanzas de los PID en sus propios balances generales.

Artículo traducido por Connor Hollison