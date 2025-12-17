Holy Cross Ministries destaca su labor antes del Día Internacional del Migrante

El Día Internacional del Migrante fue establecido por las Naciones Unidas en el año 2000. Este día de reconocimiento destaca la complejidad de la migración y las formas en que los conflictos, los desastres relacionados con el clima y las presiones económicas impulsan a las personas a buscar seguridad.

El tema de este año es “Mi gran historia: Culturas y desarrollo”. Su objetivo es ilustrar cómo la migración impulsa el crecimiento, enriquece a las sociedades y ayuda a las comunidades a conectarse, adaptarse y apoyarse mutuamente.

Con motivo del Día Internacional del Migrante, Holy Cross Ministries enfatiza que se solidariza con la comunidad inmigrante a la que sirve en Utah.

La directora ejecutiva, Emmie Gardner, señaló que las Hermanas de la Santa Cruz (Sisters of the Holy Cross), patrocinadoras de Holy Cross Ministries, mantienen una postura sobre la migración similar al tema de este año.

“Partimos de la base de que existe una buena intención, de que la mayoría de las personas quieren quedarse donde están”, afirmó. “Quieren estar en su cultura, con su idioma, su comida y todo eso, pero por la razón que sea, necesitan irse”.

Gardner mencionó que ha habido muchos cambios en el proceso de inmigración desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo.

Según el Migration Policy Institute (Instituto de Política Migratoria) , se ha producido una fuerte caída en la migración no autorizada en la frontera entre EE. UU. y México debido a los nuevos controles fronterizos y las restricciones de asilo, así como a las promesas de deportaciones masivas.

Hubo 444,000 encuentros con migrantes en la frontera en el año fiscal 2025, en comparación con los 2.1 millones del año anterior.

Gardner señaló que el financiamiento para las organizaciones que apoyan a las familias inmigrantes, como el Comité Internacional de Rescate y Catholic Community Services, también ha sido recortado por la administración.

“Aunque ya no llegan más refugiados, perdieron los fondos para seguir apoyando a las personas que ya estaban aquí en proceso de reasentamiento”, dijo. “Es simplemente un caos total”.

Holy Cross Ministries se enfoca en la salud, la educación y la justicia al apoyar a las familias inmigrantes. Tradicionalmente, también ha ayudado a inmigrantes que son víctimas de violencia doméstica.

Ahora, Gardner dice que la organización sin fines de lucro se está centrando en apoyar a niños en familias con estatus migratorio mixto.

“Niños en familias de estatus mixto sienten el estrés de pensar: ¿qué pasa si llego a casa y mis padres no están? ¿Qué hago? ¿Y qué pasa si tengo que hacerme responsable de mis hermanos menores? Son problemas con los que los niños no deberían tener que lidiar en este momento de sus vidas”, explicó.

Para brindar el apoyo necesario, Holy Cross Ministries está trabajando en ampliar su espacio de salud mental. La organización cuenta con ocho terapeutas y la lista de espera en Wasatch Back está llena; hay un periodo de espera de aproximadamente ocho semanas.

Para contribuir con ese apoyo, Holy Cross Ministries anima a los residentes locales a acercarse a los migrantes.

