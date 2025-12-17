Esquiador de Park City asegura su lugar para los Juegos Olímpicos de 2026

El esquiador de 21 años aseguró su boleto a las Olimpiadas tras victorias consecutivas en big air esta temporada.

Es el cuarto atleta de Utah en ser nombrado para el equipo de EE. UU.

El especialista en saltos aéreos Quinn Dehlinger y la esquiadora de baches (moguls) Jaelin Kauf competirán en los Juegos de Milano Cortina en febrero. Los dos esquiadores de estilo libre también visitarán Park City en enero para la Copa del Mundo de Deer Valley .

Ambos clasificaron para los Juegos incluso antes de que comenzara la temporada 2025-2026, tras ganar el oro en baches paralelos y saltos aéreos por equipos mixtos en el Campeonato Mundial de 2025.

Otro residente de Park City, Alex Hall, también aseguró su lugar antes de que comenzara la temporada tras obtener el bronce en el Campeonato Mundial de Slopestyle 2025.

Se anunciarán más atletas antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, que comienzan el 6 de febrero en Italia.

