El condado de Summit evita un aumento de impuestos para 2026 mientras el presupuesto supera los 100 millones de dólares

Con ingresos provenientes del impuesto sobre las ventas del 0.5% que los votantes aprobaron en noviembre de 2024, el presupuesto del condado de Summit es más grande que nunca.

El concejo del condado aprobó por unanimidad el presupuesto de 100.6 millones de dólares para 2026 el 10 de diciembre.

Este incluye un aumento para los miembros del concejo, de $61,000 a $70,000 anuales. El concejal Cancie Harte no estuvo presente en la discusión salarial, pero todos sus colegas estuvieron de acuerdo con el incremento.

“Suena a beneficio propio, y tal vez lo sea un poco, pero realmente veo esto pensando en las futuras personas que integren este concejo, y en cómo podría verse ese concejo”, dijo la concejal Tonja Hanson. “Y francamente, no quiero que este concejo esté compuesto por gente adinerada que simplemente no necesita el dinero y lo hace porque es un pasatiempo o algo así. Quiero que sea gente que viva en nuestra comunidad, que entienda los desafíos de las personas”.

La concejal Megan McKenna dijo que hablaba por experiencia propia, ya que trabaja como maestra sustituta adicionalmente para llegar a fin de mes.

“Este primer año ha sido muy difícil compaginar este horario para suplementar mis ingresos; y como alguien que vive al día, y lo ha hecho durante toda su vida adulta, este ha sido un año financieramente difícil”, comentó McKenna, quien anteriormente trabajó para una organización sin fines de lucro. “Tengo más deudas al final de este año de las que tenía al empezar”.

Hanson mencionó que está cerca de las 40 horas de trabajo semanales relacionadas con el concejo, a pesar de que el puesto se considera de tiempo parcial. El ingreso medio para una sola persona en el condado de Summit es de $118,000.

Independientemente de la discusión salarial, el concejal Roger Armstrong ha pedido repetidamente al personal un presupuesto más reducido para 2027. El 10 de diciembre, calificó la cifra de 100.6 millones de dólares como "extraordinaria".

