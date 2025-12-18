Heber City facilitará la vivienda asequible en Celebration mediante el aplazamiento de las tasas de desarrollo

Los planes para el desarrollo Celebration incluyen 230 apartamentos asequibles y un “hotel asequible” de 89 unidades en aproximadamente 9 acres de terreno cerca de Wasatch High School.

El desarrollador Russ Watts ha dicho que el proyecto no será viable sin el apoyo financiero de los gobiernos locales como Heber City.

El martes 16 de diciembre, el Concejo Municipal de Heber City votó a favor de aplazar el cobro de un estimado de $3.1 millones en tasas de impacto para que el desarrollo pueda seguir adelante.

El concejal Scott Phillips inicialmente presentó una moción con la cantidad específica en dólares, pero la enmendó cuando el gerente de la ciudad, Matt Brower, dijo que aún queda trabajo por hacer.

“Entiendan que les traeremos un acuerdo que tendrá muchos puntos de negociación”, dijo Brower. “Tendrán que revisarlo en detalle”.

“Simplemente eliminaré la cifra”, dijo Phillips. “¡Ilimitado!”.

Luego, comenzó a cantar.

“¡Ilimitado! ¡Ilimitado!”, cantó. “Solo estoy eliminando la cifra, ¿puede ser esa mi moción final?”.

La votación fue unánime.

Las tasas de impacto aplazadas se reembolsarán con un interés del 4% después de un plazo de hasta 12 años.

El desarrollo Celebration será un esfuerzo comunitario. Watts también cuenta con el apoyo de la Autoridad de Vivienda del Condado de Wasatch, que aportará hasta $750,000 para el proyecto. El terreno fue donado por la familia Hicken, y el Distrito Escolar del Condado de Wasatch está proporcionando terreno para estacionamiento compartido.

Los materiales de la reunión muestran que los apartamentos se alquilarán por entre $1,300 y $1,600 mensuales para uno de una habitación, $1,850 para uno de dos habitaciones y entre $2,200 y $2,425 para una unidad de tres habitaciones. Las familias que califiquen para la vivienda probablemente ganarán entre el 60% y el 80% del ingreso promedio del área (AMI). Para una familia de cuatro, eso representa entre $82,000 y $109,000 al año.

El alquiler se calcularía con base en el 64% del AMI, lo cual tiene como objetivo ayudar a las familias a ahorrar e invertir en la propiedad de una vivienda.

El concejal Aaron Cheatwood dijo que ese acuerdo sería transformador para muchas familias. Mencionó que muchos trabajadores locales podrían pagar el alquiler, pero no pueden permitirse ahorrar nada para el futuro.

“Así es como ahorran dinero para comprar una casa; así es como ahorran dinero para cambiar su vida entera”, dijo.

Cheatwood y el concejal Mike Johnston dijeron que el desarrollo Celebration podría cumplir un papel de transición importante para que las personas creen futuros financieros más sólidos.

Un acuerdo más detallado con Watts regresará al concejo para una votación en 2026.

Heber City es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison