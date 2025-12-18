El Concejo Municipal de Park City conservará la mayor parte de las 340 acres de Clark Ranch como espacio abierto

Después de casi una hora de comentarios públicos el 6 de noviembre, el Concejo Municipal de Park City retrasó la decisión sobre la servidumbre de conservación de Clark Ranch.

Ahora, la servidumbre está en la agenda de la reunión del concejo del 18 de diciembre para su aprobación.

Clark Ranch tiene 344 acres en el área de Quinn’s Junction. La ciudad compró el terreno en 2014 y ha estado negociando con Alexander Company durante el último año. Quieren desarrollar alrededor de 200 unidades, la mayoría de las cuales serían viviendas asequibles, en una franja de tierra al sur de Park City Heights.

Algunos miembros de la comunidad expresaron su preocupación de que el desarrollo permitido pudiera expandirse de 10 a 15 acres, mientras que otros dijeron que todo Clark Ranch debería ser preservado.

La subgerente de la ciudad, Heather Sneddon, dijo que el plan de servidumbre actualizado todavía reserva 15 acres para viviendas. Sin embargo, aclara que 5 de esos 15 acres de la parcela serán una zona de amortiguamiento donde no se permitirá ningún desarrollo.

“Tenemos el compromiso de Alexander Company, nuestro socio y desarrollador del proyecto de vivienda asequible, de limitar el desarrollo a 10 acres”, dijo el miércoles en el programa "Local News Hour" de KPCW.

Eso incluye la retención de aguas pluviales y carreteras.

Sneddon dijo que la ciudad y el desarrollador determinarán la ubicación de ese desarrollo de 10 acres en el primer trimestre de 2026. Una vez que se decida, el concejo pondrá los 5 acres restantes de la zona de amortiguamiento bajo protección.

“Realmente hemos tratado de presentar una opción que le dé al concejo la capacidad de adoptar la servidumbre de conservación antes de fin de año... al mismo tiempo que nos da cierta flexibilidad para resolver problemas y avanzar en el desarrollo de viviendas asequibles de Clark Ranch”, dijo Sneddon.

El Concejo Municipal de Park City se reunirá el jueves a las 5:30 p.m. en el Ayuntamiento. No se aceptarán comentarios públicos antes de la decisión sobre la servidumbre de conservación de Clark Ranch.

