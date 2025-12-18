La secretaria del condado de Summit se jubila, exmiembro del concejo anuncia su candidatura

Eve Furse anunció el 17 de diciembre que se jubilará al final de su mandato en 2026, tras unos cinco años como secretaria del condado de Summit.

Poco después, su colega demócrata Malena Stevens anunció que planea postularse como la próxima secretaria del condado.

Furse, exjueza magistrada federal, fue nombrada inicialmente para reemplazar al secretario Kent Jones, quien se jubiló en la primavera de 2021. Los votantes eligieron mantenerla en el cargo un año después.

La residente de Peoa dijo que dejar el cargo es agridulce, pero que espera pasar más tiempo con su esposo.

“He amado el puesto. Es increíblemente interesante”, dijo Furse. “He tenido la oportunidad de trabajar con personas estupendas para un condado maravilloso”.

Como principal oficial de elecciones de un condado, el secretario es principalmente un administrador. Pero en Utah, es un cargo electo y partidista. Furse respaldó a Stevens para el puesto.

Residente de Pinebrook, Stevens cumplió un mandato en el Concejo del Condado de Summit y dos mandatos en la Comisión de Planificación de Snyderville Basin. Más recientemente, presidió la comisión que una nueva ley estatal requirió para redactar cinco distritos electorales para el concejo.

“Me postulo porque en los últimos dos años ha quedado claro lo importante que es tener tanto transparencia en la oficina del secretario como experiencia para asegurar que nuestras elecciones se lleven a cabo bien de acuerdo con la ley”, dijo Stevens.

Dijo que sus otras prioridades incluyen la imparcialidad, el profesionalismo y la comunicación con los electores y el personal.

“Creo en escuchar atentamente y tomar decisiones informadas, incluso cuando son difíciles”, dijo Stevens en su anuncio. “El servicio público no se trata de titulares o ideología. Se trata de hacer bien el trabajo y respetar la institución que se te ha confiado administrar”.

En una entrevista, Stevens citó su maestría en administración pública y su experiencia como servidora pública, habiendo trabajado también en la Municipalidad de Park City durante aproximadamente una década.

Dijo que también asistió al recuento de la contienda por la alcaldía de Park City de 2025. Furse comentó que está orgullosa de cómo su oficina manejó el margen de siete votos en esa elección.

“Nuestros procesos fueron puestos a prueba por el recuento, para ver cómo lo habíamos hecho”, dijo la secretaria saliente. “Y cuando tienes un recuento y coincide exactamente, te sientes bastante bien al respecto”.

Pero admitió que fue un año difícil en la oficina del secretario, la cual atrajo la ira de los opositores de Dakota Pacific Real Estate que querían un referéndum sobre el polémico desarrollo en Snyderville Basin.

Furse le dijo a KPCW que ya había decidido no postularse de nuevo antes de la controversia subsiguiente por el rechazo de algunas firmas recolectadas en apoyo al referéndum.

“No fue una tarea que disfruté”, dijo. “Por lo general, me gusta apoyar a la comunidad. Eso es parte de lo que amo del papel de secretaria: que estás facilitando a los miembros de tu comunidad. Así que rechazar firmas fue algo que me resultó realmente difícil de hacer como persona... pero me sentí obligada por la ley”.

Hasta ahora, ningún otro candidato ha anunciado formalmente campañas para cargos del condado en 2026. El periodo de registro para las elecciones del condado es del 2 al 8 de enero.

Además de la secretaría, estarán en la boleta dos asientos del concejo, el fiscal del condado, el auditor y el alguacil.

Artículo traducido por Connor Hollison