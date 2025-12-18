© 2025 KPCW

Supermercado de los Humedales de Swaner enseña a los niños la importancia de los ecosistemas

KPCW | By Sydney Weaver
Published December 18, 2025 at 8:42 AM MST
A child plays cashier at Swaner Preserve & EcoCenter's Wetland Supermarket.
Jodi Buren
/
Utah State University / Swaner Preserve & EcoCenter
Un niño juega a ser cajero en el Supermercado de Humedales (Wetland Supermarket) del Swaner Preserve & EcoCenter.

El supermercado gratuito está abierto hasta el 4 de enero.

El Supermercado de Humedales enseña la importancia de los ecosistemas mientras los niños “compran” todo lo que necesitan para sobrevivir.

La directora de exhibiciones de Swaner, Hunter Klingensmith, dijo que la exhibición está inspirada en una popular autobiografía.

“Pensamos en la idea gracias al libro de Robin Wall Kimmerer, ‘Braiding Sweetgrass’. Ella tiene un capítulo llamado ‘Wall Marsh’, donde habla de cómo los humedales son como los supermercados del mundo natural”, dijo en el programa ‘Local News Hour’ de KPCW. “Son el lugar donde la vida silvestre obtiene las cosas que necesita. Proporcionan una tonelada de recursos simplemente para nuestros ecosistemas”.

Los niños también pueden disfrazarse de animales de los humedales, usar su lista de compras para reunir todo lo que necesitan para sobrevivir en los humedales, pasar por la caja registradora y más.

Artículo traducido por Connor Hollison
Noticias Locales de KPCW
Sydney Weaver
News Producer
See stories by Sydney Weaver