Los candidatos del condado de Summit deberán revelar las finanzas de sus campañas más pronto en 2026

El Concejo del Condado de Summit adoptó una ordenanza el 17 de diciembre que adelanta la fecha límite para informar las finanzas de campaña de 10 días antes del día de las elecciones a 14 días.

“Creemos que eso será beneficioso tanto para los candidatos como para los votantes y nuestra oficina, porque otorga la mayor cantidad de tiempo antes de las elecciones para reunir esa información y ponerla a disposición del público”, dijo la secretaria del condado de Summit, Eve Furse. “Y antes de que las cosas realmente se vuelvan caóticas al final de la elección”.

El plazo de dos semanas se aplica tanto en las elecciones generales como en las primarias para los cargos del condado de Summit y las juntas escolares locales. Las ciudades, el estado y el gobierno federal establecen sus propias reglas.

La fecha límite anterior de 10 días era la opción predeterminada bajo la ley de Utah , la cual tampoco exigía declaraciones financieras antes de las primarias del condado.

Por lo tanto, 2026 será la primera vez que los candidatos deban revelar las contribuciones y gastos de campaña antes de las primarias del condado de Summit y de las juntas escolares.

“Anteriormente, eso solo se requería en las [elecciones] generales”, dijo Furse. “Dado que muchas contiendas pueden decidirse en las primarias —si no hay un oponente de otro partido o independiente— sentimos que era importante poner esa información a disposición de los votantes”.

La ordenanza establece que “el condado cree que los votantes deben tener acceso a la información sobre las finanzas de campaña al comienzo de cada periodo de votación”.

Eso sería tres semanas antes del día de las elecciones, cuando se envían las papeletas por correo. Pero la ley estatal sólo permite que el condado de Summit exija declaraciones financieras con dos semanas de antelación.

Las nuevas reglas también facultan a la Oficina del Secretario del Condado de Summit para emitir un comprobante de candidatura a las personas que decidan postularse antes de que se abra el plazo para registrarse oficialmente.

De esa manera, pueden abrir cuentas bancarias de campaña y rastrear contribuciones y gastos desde el principio. Furse dice que los bancos suelen requerir un comprobante de candidatura para esas cuentas.

El periodo de registro para las elecciones del condado de 2026 abre a las 8 a.m. del 2 de enero y cierra a las 5 p.m. del 8 de enero. Dos asientos del concejo del condado, el secretario, el auditor, el alguacil y el fiscal estarán en la boleta.

Artículo traducido por Connor Hollison