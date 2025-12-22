Se abren las solicitudes para el asiento en el concejo del alcalde electo de Park City, Ryan Dickey

Ryan Dickey renunció al Concejo Municipal de Park City el jueves mientras se prepara para convertirse en el próximo alcalde de la ciudad en enero .

La ley de Utah le otorga al concejo 30 días para designar a un residente calificado para ocupar el asiento de Dickey hasta que su mandato termine en enero de 2028.

Los solicitantes elegibles deben ser votantes registrados de Park City, tener su residencia principal dentro de los límites de la ciudad y haber vivido en el pueblo durante al menos un año antes de su nombramiento. Los interesados deben postularse y presentar una declaración de conflicto de intereses en línea .

Se aceptarán solicitudes hasta el 5 de enero.

El concejo municipal entrevistará a los candidatos calificados durante una reunión pública especial el 9 de enero. Si es necesario, las entrevistas continuarán en otra reunión especial el 13 de enero.

El concejo designará al reemplazo de Dickey en su reunión ordinaria del 15 de enero a las 5:30 p.m. en el Ayuntamiento.

Artículo traducido por Connor Hollison