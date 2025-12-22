Los estudiantes de Park City difunden alegría festiva a través de una comida navideña y una colecta de alimentos

Cientos de estudiantes, personal, padres y otros miembros de la comunidad de la Escuela Secundaria de Park City llenaron la cafetería de la escuela la mañana del sábado 20 de diciembre.

Mientras sonaban clásicos navideños por los altavoces, se formaron para llenar bolsas con comidas festivas: primero el pavo, luego frijoles, maíz, arroz, tortillas, un pastel y, finalmente, una tarjeta de Navidad. Después, los residentes locales salieron a entregar las comidas por todo el Wasatch Back.

La estudiante Caroline Labrum ayudó a organizar la colecta y la entrega. A pesar del clima lluvioso del sábado, dijo que la entrega fue la mejor parte.

“Podemos conocer a las personas e interactuar con ellas, y ver realmente la diferencia que estamos marcando en las vidas de la gente”, comentó.

Kristine Weller / KPCW Estudiantes, personal, padres y otros miembros de la comunidad de la Escuela Secundaria de Park City se forman para llenar bolsas con comidas navideñas, que incluyen pavo, frijoles, maíz, arroz, tortillas, un pastel y una tarjeta de Navidad.

La colecta de comidas navideñas es organizada por estudiantes del club Especially for Athletes. La meta este año era recaudar $25,000. Labrum dijo que la generosidad de la comunidad superó esa cifra, alcanzando aproximadamente los $33,000.

Esto permitió a los estudiantes, en asociación con el Centro Cristiano de Park City, entregar 1,000 comidas —el objetivo final y un récord en los nueve años de historia del evento.

“Se siente genial, estoy muy feliz de ser parte de esto”, dijo Labrum. “Park City tiene una comunidad increíble enfocada en el voluntariado”.

Y esa no fue la única forma en que los estudiantes de Park City High apoyaron a las familias necesitadas en esta temporada festiva. Los estudiantes de la Sociedad Nacional de Honor (National Honor Society), quienes también ayudaron a entregar comidas el sábado, recolectaron donaciones de alimentos durante todo diciembre. Es otra tradición de la temporada.

Cada día después de la escuela, los estudiantes estuvieron en los supermercados locales pidiendo a los residentes donaciones o que compraran alimentos no perecederos para ser donados al Centro Cristiano. Recolectaron alrededor de 40,000 libras de comida y recaudaron $10,000 este año.

Los líderes del club Madden Silva y Cohen Flach organizaron el esfuerzo. Flach comentó que los estudiantes entregaron la comida a un almacén del Centro Cristiano el viernes.

“Comenzamos con un almacén vacío y luego, en el transcurso de dos horas, lo llenamos por completo con cajas, contenedores y comida; una vez que te vas, tienes un almacén lleno de alimentos y sabes que fuiste tú quien lo logró”, dijo Flach.

Silva mencionó que fue un trabajo arduo pero gratificante.

“Había chicos moviendo miles de libras en cajas. Por la expresión de sus rostros, se notaba que estaban cansados y sucios”, comentó Silva. “Pero justo antes de estas vacaciones, después de una época de mucho estrés con todos nuestros exámenes y demás, nos unimos. Estamos escuchando música, tenemos toda esta comida para nuestra comunidad y es como: '¡guau!'”.

Silva añadió que la comida será distribuida en las sedes del Centro Cristiano en Park City y Heber City durante los próximos meses.

Artículo traducido por Connor Hollison