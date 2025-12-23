Olímpica de Park City reclama su tercer título de la Copa del Mundo en Colorado

La joven de 22 años, que esquía para Gran Bretaña, tomó una ventaja temprana en la final femenina el sábado 20 de diciembre en Copper Mountain con una puntuación de 89.25 en su primer descenso. Eso fue nueve puntos más que la australiana Indra Brown, quien seguía a Atkin en segundo lugar en la primera ronda.

Su victoria del sábado marcó la segunda vez que Atkin obtiene el oro en Copper. La esquiadora de halfpipe ganó su primer título de la copa del mundo en esa misma montaña cuando tenía 16 años.

El año pasado, la esquiadora británica compartió el globo de cristal del campeonato de la copa del mundo de halfpipe con la china Li Fanghui, siendo la primera vez en la historia de FIS Freeski que dos atletas comparten el trofeo de la temporada.

Posteriormente, ganó el oro en el Campeonato Mundial de FIS Freeski Engadin 2025 en marzo.

En la categoría masculina, el esquiador estadounidense de 31 años, Alex Ferreira, lideró el podio en Copper por delante de su compañero de equipo Hunter Hess.

La Copa del Mundo de Freeski viajará a Calgary, Canadá, del 1 al 3 de enero antes de regresar a Colorado para la etapa del tour en Aspen.

Las listas nacionales serán anunciadas cuando se acerque la fecha de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina de febrero de 2026.

Artículo traducido por Connor Hollison