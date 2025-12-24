El Distrito de Bomberos de Park City advierte sobre los peligros ocultos de las festividades

La temporada de invierno hace que incluso los entusiastas del aire libre más empedernidos se queden en casa, y los propietarios de viviendas encienden chimeneas y conectan luces navideñas. Por ello, el mariscal de bomberos de Park City, Mike Owens, recuerda a los residentes tomar las precauciones adecuadas contra incendios.

“De hecho, tuvimos un incendio hace apenas un par de semanas en el que —sin culpa de la familia que la usaba— la chimenea simplemente falló al funcionar como debía, permitió que el calor entrara en el ducto de la chimenea e incendió el revestimiento del ducto”, dijo Owens en el programa “Local News Hour” de KPCW el 15 de diciembre.

Los oficiales de bomberos dicen que hay que apagar completamente las chimeneas hasta que estén frías al tacto, como si fueran fogatas. Owens dijo que no se deben tirar las cenizas al contenedor de basura hasta entonces.

Recomendó el mantenimiento regular del hogar y la chimenea, y un detector de humo cerca de cada dormitorio, probado mensualmente.

La principal causa de incendios en el hogar, según Owens, son los fuegos al cocinar. Eso incluye poner objetos demasiado cerca de los quemadores y dejar ollas desatendidas.

Luego están los fuegos de grasa, que no se pueden extinguir con agua. En su lugar, dijo que hay que cubrir los fuegos de grasa y retirarlos del calor.

“Nunca, nunca, nunca, nunca viertan agua sobre un fuego de grasa. Eso es lo peor que pueden hacer”, dijo el mariscal de bomberos. “El agua se expande unas 1,700 veces su tamaño cuando se convierte en vapor, lo que lanza la grasa por todas partes e incendia todo lo que hay alrededor, así como a la persona que está tratando de apagarlo”.

Owens dijo que los calentadores portátiles se han vuelto más seguros en los últimos años. Pero aún existe riesgo si se vuelcan o si están demasiado cerca de materiales combustibles.

Las luces navideñas también se han vuelto más seguras a medida que los LED reemplazan a las tradicionales luces incandescentes.

“Sin embargo, un pequeño punto peligroso con las luces LED es que solo se pueden conectar un número limitado de ellas en un solo enchufe a la vez”, dijo Owens. “Se genera calor, generalmente cerca del enchufe de las luces LED”.

También recordó a los residentes regar regularmente los árboles de Navidad para evitar que se sequen y se conviertan en un peligro de incendio.

Uno de los peligros más difíciles de detectar es el monóxido de carbono.

Este gas invisible e inodoro puede reemplazar el oxígeno en la sangre y volverse mortal. Está presente cada vez que algo se quema y puede acumularse sin la ventilación adecuada.

“Así que, cada vez que tengan una caldera de gas o incluso un fuego de combustible, como por ejemplo una chimenea de leña, propano o gas, van a tener ese monóxido de carbono”, dijo Owens. “Los detectores de monóxido de carbono les avisarán bastante rápido si tienen una gran acumulación de monóxido de carbono en su casa”.

Agregó que el área de Park City ha tenido algunas situaciones peligrosas recientemente y recomendó instalar detectores de monóxido de carbono en cada piso.

Artículo traducido por Connor Hollison