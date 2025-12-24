Utah confirma 6 nuevos casos de sarampión antes de las festividades e insta a la vacunación

Utah tiene seis nuevos casos de sarampión a medida que se acercan las festividades.

En las últimas tres semanas, 34 residentes de Utah han sido diagnosticados con sarampión y más de 140 personas han dado positivo este año. Aproximadamente el 60% de esos casos han sido en personas de 18 años o menos, y casi el 90% no estaban vacunados.

Antes de 2025, los registros del departamento de salud estatal muestran que el último caso de sarampión en Utah fue en 2023.

El Departamento de Salud del Condado de Utah afirma que el número de casos sigue siendo limitado, pero enfatizó la importancia de reducir la propagación durante la temporada navideña.

El departamento de salud señala que la vacunación es la mejor manera de prevenir el sarampión.

El virus del sarampión se propaga a través del aire cuando una persona infectada tose o estornuda, y puede permanecer suspendido en el aire y en las superficies hasta por dos horas.

Los síntomas suelen incluir fiebre, tos, secreción nasal y sarpullido.

Para ayudar a limitar la propagación del sarampión y otras enfermedades respiratorias, los funcionarios de salud alientan a las personas a quedarse en casa cuando estén enfermas, practicar una buena higiene de lavado de manos y cubrirse la boca al toser o estornudar.

Los trabajadores de la salud también piden a quienes piensen que pueden tener sarampión que llamen antes de visitar una clínica, un centro de atención de urgencias o una sala de emergencias.

El aviso previo permite que los proveedores de atención médica se preparen para su llegada y reduzcan el riesgo de exposición a otras personas en las salas de espera y las instalaciones de salud.

Artículo traducido por Connor Hollison