Los líderes del turismo en Park City forman un grupo de trabajo para actividades mientras Utah espera la llegada del invierno

El manto invernal de Park City se ha retrasado, dejando a locales y visitantes preguntándose qué hacer ante el esquí limitado en los complejos turísticos del Wasatch Back.

Jennifer Wesselhoff, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio y Oficina de Visitantes de Park City, señaló que algunas personas cancelaron sus vacaciones de Navidad en Utah. De cara al futuro, parece que los esquiadores y practicantes de snowboard están esperando a que llegue la nieve antes de reservar sus viajes de febrero y marzo.

Las cifras de noviembre de la ciudad muestran que la ocupación sigue una tendencia nacional a la baja.

“Hemos empezado a ver cierta estabilización, especialmente en nuestras tarifas. Esto ocurre después de dos años de recaudaciones récord en el impuesto sobre el alojamiento (transient room tax). Así que es solo una normalización”, comentó el lunes en el programa “Local News Hour” de KPCW . “Y mucho de eso tiene que ver con los vientos en contra a nivel nacional que no solo afectan nuestra área, sino a todo el país”.

Wesselhoff atribuyó la tendencia a la baja confianza del consumidor, las bajas tasas nacionales de desempleo y las fluctuaciones en las tasas de inflación.

Aun así, los visitantes están llegando al Wasatch Back para las festividades.

Ante la poca nieve en las áreas de esquí, los líderes de Park City crearon un grupo de trabajo para asegurar que los visitantes tengan formas alternativas de disfrutar en la ciudad.

El grupo de trabajo está compuesto por líderes de los centros de esquí, de la ciudad y del condado, junto con la Historic Park City Alliance y las asociaciones de alojamiento y restaurantes.

Wesselhoff explicó que el plan a corto plazo del grupo de trabajo, mientras los locales y visitantes esperan la nieve, incluye el uso de códigos QR para difundir información sobre actividades en Main Street y en la ciudad.

“Y a largo plazo, sentimos que este es un grupo muy importante que debe continuar, ya que empezamos a considerar que estas condiciones podrían volverse normales; ¿qué podemos hacer en el futuro para asegurar realmente una experiencia positiva para los huéspedes y una hospitalidad excepcional?”, dijo.

El sitio web de la cámara tiene una lista de actividades pagas y gratuitas para aquellos que buscan contagiarse del espíritu navideño.

Esto incluye el Carnaval de Invierno en el Utah Olympic Park .

El parque abrirá sus actividades de verano, incluyendo el tobogán alpino (alpine slide), deslizamiento en llantas (tubing) en el salto de esquí K90, paseos escénicos en telesilla y un circuito de cuerdas, del 26 al 31 de diciembre. Los boletos están disponibles en el parque.

Se pueden encontrar más actividades locales en el Calendario Comunitario de KPCW .

Artículo traducido por Connor Hollison