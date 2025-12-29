Las tendencias de consumo de alcohol, drogas y depresión disminuyen entre los jóvenes de Wasatch Back

Lea este artículo en español aquí.

Los líderes de salud de Utah tuvieron buenas noticias que informar este año: según la encuesta de Salud Estudiantil y Prevención de Riesgos (SHARP) de 2025, los estudiantes de todo el estado están tomando decisiones más saludables y se sienten más conectados con sus familias y escuelas.

La encuesta SHARP se administra cada dos años. Es una oportunidad para que los estudiantes de 6.º, 8.º, 10.º y 12.º grado de todo el estado expresen su preparación para enfrentar problemas como el consumo de tabaco, el consumo de alcohol en menores de edad, la seguridad escolar, el acoso escolar y la salud mental.

Según los resultados de 2025 , los estudiantes del condado de Summit informaron tasas más bajas de consumo de alcohol, marihuana, vapeo y medicamentos recetados.

Casi el 21% de los estudiantes del condado de Summit informaron haber probado el alcohol al menos una vez, una disminución de casi el 24% respecto a 2023. También hubo una disminución del 42% en el consumo reportado de marihuana, con casi el 10% de los estudiantes diciendo que la han probado.

Los estudiantes del condado de Summit tuvieron una disminución de casi el 37% en el vapeo desde 2023 —ya sea de marihuana o tabaco—, con casi un 10% informando que habían vapeado anteriormente.

Los estudiantes del condado de Wasatch también registraron disminuciones en el consumo de sustancias . En 2025, poco más del 3% informó haber probado la marihuana, una disminución de casi el 63% en los últimos dos años. Y hubo una disminución de casi el 64% en el vapeo, con un 3.5% de los estudiantes diciendo que habían vapeado antes.

Sin embargo, más estudiantes de Wasatch informaron haber bebido alcohol que en 2023. Casi el 10% en 2025 dijo haber tomado una bebida, un aumento del 10% respecto a la encuesta anterior.

Los condados de Summit y Wasatch siguen una tendencia estatal a la baja en el consumo de alcohol y drogas. El consumo de alcohol en los niveles K-12 de Utah se mantiene entre los más bajos de la nación. Poco menos del 11% de los estudiantes de Utah dicen haber experimentado con el alcohol.

Y aunque el condado de Summit tiene casi el doble de consumo de alcohol y drogas en comparación con el condado de Wasatch y los promedios estatales, la directora de Prevención de Salud Conductual del condado de Summit, Pamella Bello, señaló que el condado sigue las tendencias nacionales.

“Estamos por debajo o igual que el resto del país, así que siempre seguimos las mismas tendencias que existen, pero somos un poco diferentes al resto de Utah”, dijo. “Siempre ha sido así”.

Bello atribuye la disminución del consumo de alcohol y drogas en el condado de Summit a la colaboración entre las organizaciones locales sin fines de lucro, el departamento de salud y las escuelas locales. Trabajan juntos para mejorar la salud mental de los estudiantes y educarlos sobre las drogas y el alcohol.

Los programas extracurriculares, ya sea un deporte o un club, también ayudan a los estudiantes a mantenerse saludables.

“Les da un propósito, les enseña cosas nuevas. Eso ayuda con su salud mental, les ayuda a mantenerse ocupados y a no estar por ahí tratando de buscar problemas o encontrándolos”, dijo Bello.

Las tasas de depresión entre los estudiantes de Wasatch Back también han disminuido, siguiendo una tendencia estatal.

Según la encuesta SHARP, casi el 45% de los estudiantes del condado de Summit informaron no tener síntomas depresivos. Eso representa una mejora del 63%. Casi el 38% de los estudiantes del condado de Wasatch dijeron no tener síntomas depresivos, una mejora del 30% desde 2023.

Bello mencionó que la tendencia a la baja probablemente se deba al aumento en la conciencia sobre la salud mental.

También recordó a las familias la mejor manera de disminuir las tasas de consumo de alcohol, drogas y depresión en los jóvenes: hablar con sus hijos.

“Es importante que las familias se vinculen, que pasen tiempo juntas, que estos niños confíen en sus padres, que puedan hablar con sus padres”, dijo Bello. “Las investigaciones muestran que eso evita que estos niños tomen decisiones de alto riesgo en el futuro”.

Afirmó que los padres deben empezar a hablar con sus hijos y establecer expectativas sobre las drogas y el alcohol alrededor de los 9 años. Esto se debe a que, a los 13 años, los estudios muestran que los adolescentes ya han decidido qué piensan sobre las sustancias.

Artículo traducido por Connor Hollison