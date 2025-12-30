El auditor de Coalville determinó que la ciudad no es responsable del distrito de infraestructura de Wohali

El auditor estatal propuso por primera vez este año que ciertos distritos de desarrollo independiente que proliferan en todo Utah no eran tan independientes después de todo.

Un borrador de memorando sugería criterios para evaluar si los distritos de infraestructura pública, o PID, son en realidad parte integrante de un gobierno del condado o de la ciudad.

Abogados locales y estatales creen que un PID en Coalville motivó al auditor a intervenir.

Los PID permiten que los propietarios de tierras o desarrolladores emitan bonos de la misma manera que lo hacen los gobiernos. Sin embargo, una auditoría de la ciudad en respuesta a los comentarios del auditor de Utah determinó que Coalville y el PID son entidades separadas, por lo que cualquier problema con el PID no debería afectar a Coalville ni a su crédito.

El contexto es que Coalville aprobó un distrito de infraestructura pública para el lujoso complejo de golf Wohali, el cual ampliaría el alcantarillado de la ciudad durante el transcurso de su desarrollo.

Ahora Wohali se ha quedado sin dinero, y el auditor estatal señaló que las bancarrotas plantean dudas sobre si los PID asociados pueden pagar a los tenedores de bonos.

El informe estatal sugería que los condados y las ciudades podrían necesitar incluir esa deuda en sus propios balances financieros para presentar una imagen clara de su salud financiera general.

Según el abogado de finanzas públicas Aaron Wade, utilizando los propios criterios del auditor estatal, el auditor de Coalville determinó justo lo contrario.

“El estándar es: si sería engañoso no incluir a una entidad como una 'unidad componente'. Y la conclusión de este auditor [de Coalville] fue que sería más engañoso incluir como una unidad componente que no incluirla”, dijo Wade en la reunión del concejo del condado del 17 de diciembre. “Así que su conclusión fue que no debería ser una unidad componente de la ciudad de Coalville, que no había responsabilidad legal para la ciudad de Coalville”.

Pero otros abogados han ido más allá al sugerir que los criterios del auditor son totalmente erróneos.

Wade habló en la misma reunión donde el abogado civil del condado de Summit, Dave Thomas, calificó el informe del auditor de “enfurecedor” por confundir la ley con la política.

Señaló que las recomendaciones del auditor se basaban en políticas contables, pero que los PID fueron una creación de la Legislatura de Utah.

Y la ley, según han enfatizado Thomas y otros abogados, establece que los PID son entidades independientes y autónomas.

Los gobiernos de las ciudades y los condados pueden nombrar a la primera junta directiva del PID, pero generalmente ahí es donde termina su influencia.

“Esencialmente, la conclusión [del auditor de Coalville] fue que, debido a que la ciudad solo puede nombrar personas de un grupo muy, muy limitado, eso no representa un control real sobre la junta”, dijo Wade. “No es como si el concejo municipal pudiera decir: ‘Oh, pongamos al alcalde y a dos concejales ahí’. Es más bien: ‘Oh, seleccionemos de entre los propietarios de las tierras’”.

Los PID son herramientas de desarrollo populares en Wasatch Back y otros lugares porque permiten a los propietarios emitir deuda barata en forma de bonos exentos de impuestos.

Las propiedades que conforman un PID asumen su propia carga tributaria para liquidar los bonos, eximiendo de toda responsabilidad financiera al resto de los contribuyentes.

La opinión del auditor sobre esa responsabilidad, o la falta de ella, aún se encuentra en fase de borrador. Se aceptaron comentarios públicos a principios de diciembre para incorporarlos en una versión final que aún no se ha publicado.

Artículo traducido por Connor Hollison