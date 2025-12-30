Los parques estatales de Wasatch Back organizan caminatas de "primer día" para recibir el Año Nuevo

Aunque muchos residentes locales pueden sentirse algo aletargados tras una larga noche de celebración de Año Nuevo, los Parques Estatales de Utah continúan con su iniciativa para que los ciudadanos se levanten y salgan al aire libre el 1 de enero.

Ally O’Rullian, portavoz de los Parques Estatales de Utah, señaló que parques en todo el estado organizarán caminatas guiadas por guardaparques el 1 de enero, y quienes participen recibirán una calcomanía de edición limitada.

"Estas caminatas de primer día son una iniciativa para comenzar el año con el pie derecho, por así decirlo", comentó. "Si eres nuevo en el senderismo de invierno y quieres empezar con una caminata guiada por un guardaparques, esta es una excelente forma de hacerlo".

En la zona de Wasatch Back, participan el Parque Estatal Jordanelle y el Parque Estatal Wasatch Mountain. En Jordanelle, los locales pueden realizar caminatas autoguiadas de primer día en los senderos Boardwalk, 3 Rocks o Perimeter.

La caminata de Año Nuevo en Wasatch Mountain es, en realidad, el 2 de enero, pero por una buena razón: se trata de una caminata con raquetas de nieve bajo la luna llena.

También en el norte y centro de Utah, los parques estatales Willard Bay y Antelope Island organizarán caminatas de Año Nuevo.

O’Rullian recomendó que quienes planeen hacer senderismo este invierno vayan preparados.

"Primero y ante todo, mantente a salvo. Revisa las condiciones. Explora el sendero", dijo. "Si eres principiante en el senderismo invernal, intenta con algún sendero que ya hayas recorrido antes, algo que sea un poco más fácil".

O’Rullian indicó que los excursionistas deben llevar una mochila con capas de ropa adicional, protector solar, agua y un refrigerio. El agua debe estar en un recipiente térmico o puede envolverse en un calcetín para que no se congele.

Quienes realicen actividades recreativas también deben avisar siempre a alguien a dónde van y llevar un teléfono en caso de emergencia.

"Mantén el teléfono caliente y cerca de ti para que, en caso de emergencia, puedas llamar", dijo O’Rullian. "Incluso si indica que no tienes recepción, aún puedes llamar al 911 en caso de emergencia, y ellos podrían localizarte".

Para quienes no estén tan interesados en el senderismo, O’Rullian mencionó que los parques estatales ofrecen muchas otras opciones, incluyendo programas educativos y observación de aves.

Artículo traducido por Connor Hollison