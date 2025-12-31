Qué está abierto y qué está cerrado en Wasatch Back el día de Año Nuevo

Todas las oficinas gubernamentales estatales y locales estarán cerradas el jueves, día de Año Nuevo.

Todas las bibliotecas del condado de Summit y la Biblioteca de Park City cerrarán temprano el miércoles y reabrirán el viernes. La Biblioteca del condado de Wasatch también estará cerrada el día de Año Nuevo.

Para quienes buscan poner en marcha sus propósitos de Año Nuevo, el MARC y el Basin Rec. Fieldhouse cerrarán temprano el miércoles. El MARC operará con horario regular el jueves. El Fieldhouse cerrará a las 5:30 p.m.

La recolección de basura en Wasatch Back se retrasará el jueves. Toda la basura se recogerá el viernes.

Todas las principales tiendas de comestibles en Wasatch Back estarán abiertas el jueves, a excepción de Lee’s Marketplace en Heber.

Artículo traducido por Connor Hollison