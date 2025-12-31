© 2026 KPCW

KPCW
Spencer F. Eccles Broadcast Center
PO Box 1372 | 460 Swede Alley
Park City | UT | 84060
Office: (435) 649-9004 | Studio: (435) 655-8255

Music & Artist Inquiries: music@kpcw.org
News Tips & Press Releases: news@kpcw.org
Volunteer Opportunities
General Inquiries: info@kpcw.org
Listen Like a Local Park City & Heber City Summit & Wasatch counties, Utah
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Qué está abierto y qué está cerrado en Wasatch Back el día de Año Nuevo

KPCW | By Sydney Weaver
Published December 31, 2025 at 2:58 AM MST
Closed sign hanging outside a store.
wedninth
/
Adobe Stock
Letrero de "Cerrado" colgando afuera de una tienda.

El miércoles es la última oportunidad para acudir a las licorerías de Utah antes de las celebraciones de Año Nuevo. Las tiendas estatales cerrarán temprano el miércoles y reabrirán el viernes.

Todas las oficinas gubernamentales estatales y locales estarán cerradas el jueves, día de Año Nuevo.

Todas las bibliotecas del condado de Summit y la Biblioteca de Park City cerrarán temprano el miércoles y reabrirán el viernes. La Biblioteca del condado de Wasatch también estará cerrada el día de Año Nuevo.

Para quienes buscan poner en marcha sus propósitos de Año Nuevo, el MARC y el Basin Rec. Fieldhouse cerrarán temprano el miércoles. El MARC operará con horario regular el jueves. El Fieldhouse cerrará a las 5:30 p.m.

La recolección de basura en Wasatch Back se retrasará el jueves. Toda la basura se recogerá el viernes.

Todas las principales tiendas de comestibles en Wasatch Back estarán abiertas el jueves, a excepción de Lee’s Marketplace en Heber.

Artículo traducido por Connor Hollison
Noticias Locales de KPCW
Sydney Weaver
News Producer
See stories by Sydney Weaver