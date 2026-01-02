Hombre econtrado muerto en un estanque tras salir a caminar en Park Meadows

El Departamento de Policía de Park City respondió a una llamada desde una vivienda en Park Meadows alrededor de las 9:30 a. m. del 2 de enero.

La persona que llamó informó que un hombre de 69 años había salido a caminar pero no regresó, según un comunicado de prensa del departamento.

Mientras los oficiales estaban en camino, indicaron que la persona que llamó encontró al hombre en el estanque ubicado en Little Kate Road y Lucky John Drive, cerca de la casa. El Distrito de Bomberos de Park City lo sacó del agua y fue declarado muerto en el lugar.

La policía no ha revelado la identidad del hombre. Se está llevando a cabo una investigación y se realizará una autopsia.

Artículo traducido por Connor Hollison