4 hombres en libertad condicional tras apuñalamiento de verano en Heber

Cinco hombres de Heber fueron arrestados y acusados en el Tribunal del Cuarto Distrito tras los apuñalamientos, que dejaron a una persona en estado crítico y a otra con una herida en la pierna. Los cargos incluían intento de homicidio, robo con allanamiento agravado y agresión agravada.

KSL informa que cuatro de los cinco casos judiciales han sido resueltos mediante acuerdos de culpabilidad que resultaron en la desestimación de algunos cargos. Un quinto hombre tiene una audiencia en enero.

Jose Manuel Gervacio, de 21 años, se declaró culpable de un cargo reducido de agresión agravada. Su sentencia de uno a 15 años fue suspendida y se le impuso una "libertad condicional de tolerancia cero" por cuatro años.

Justin Joel Ortiz, de 26 años, no refutó un cargo reducido de complicidad en agresión agravada. Una condena de cinco años de prisión fue suspendida y se le otorgó libertad condicional por tres años.

Cristian Gervacio, de 18 años, se declaró culpable de obstrucción de la justicia por llevar a su primo en auto tras el apuñalamiento. Su declaración se mantendrá en suspenso durante dos años mientras cumple su libertad condicional.

Y Johnny Gervacio, de 29 años, se declaró culpable de agresión. Su sentencia de cárcel fue suspendida y cumplirá dos años de libertad condicional.

David Gervacio, de 22 años, es el único cuyo caso no ha sido resuelto. Fue acusado de intento de homicidio, robo con allanamiento agravado y agresión agravada. Su próxima audiencia judicial es el 21 de enero.

