Una tormenta podría traer hasta 8 pulgadas de nieve a las montañas de Wasatch Back

El meteorólogo de ABC4, Cedric Haynes, señaló que los residentes de Wasatch Back deben prepararse para un trayecto matutino nevado este jueves.

Se espera que la nieve caiga desde las 2 a.m. hasta las 11 p.m. del jueves. Un fuerte frente frío atravesará el área el miércoles por la noche, trayendo consigo nieve y temperaturas que descenderán hasta los bajos 20 °F (aprox. -5 °C).

“Estamos hablando de posibles acumulaciones de nieve. Se esperan entre tres y seis pulgadas en general, en promedio, para el Wasatch Back”, dijo Haynes. “Algunas de las cimas más altas de las montañas en Wasatch Back podrían recibir un poco más, entre cuatro y ocho pulgadas”.

Los viajeros deben planificar ante posibles retrasos el jueves por la mañana .

Se prevé que los cañones de Upper Cottonwoods reciban de seis pulgadas a un pie de nieve.

Los conductores también podrían enfrentar retrasos en el tráfico el viernes, cuando existe la probabilidad de nieve antes de las 11 a.m. en todo el Wasatch Back.

Haynes dijo que el clima frío también continuará durante el fin de semana. Las temperaturas máximas se mantendrán en los 20 °F (aprox. -4 °C) en Park City y en los bajos 30 °F (aprox. 0 °C) en Heber City.

“A medida que entremos en el fin de semana, el frío persistirá. Las temperaturas estarán entre los 10 °F y un solo dígito (aprox. -12 °C a -17 °C)”, comentó Haynes. “Hacia la mañana del sábado tendremos máximas en los bajos 30 °F para nosotros en Park City, y máximas en los medios 30 °F (aprox. 2 °C) en el Valle de Heber”.

A partir del sábado, las temperaturas gélidas vendrán acompañadas de sol. Los cielos despejados continuarán hasta la próxima semana junto con temperaturas frías propias de la estación.

Artículo traducido por Connor Hollison