UDOT agradece comentarios sobre la decisión del desvío de Heber Valley

El Departamento de Transporte de Utah (UDOT) anunció el 7 de enero que tiene la intención de construir la carretera a través de North Fields en el condado de Wasatch para ayudar a abordar los problemas de tráfico en el valle.

Ahora, los residentes tienen 60 días para expresar a UDOT lo que piensan sobre el borrador de la declaración de impacto ambiental (EIS).

Los comentarios pueden enviarse por correo electrónico o carta física, dejando un mensaje de voz, completando un formulario en el sitio web de UDOT o asistiendo a una audiencia pública a finales de este mes.

La audiencia pública es el 28 de enero de 5:30 a 8:30 p.m. en la escuela secundaria Wasatch High School. Los comentarios estarán limitados a tres minutos por persona, o se podrán compartir comentarios por escrito.

UDOT sugiere proporcionar comentarios sobre secciones o temas específicos de los planes. También recomienda incluir datos, citas o experiencias personales para respaldar cada comentario.

UDOT afirma que los comentarios y preguntas enfocados en soluciones son los más útiles.

Los comentarios públicos no son un voto, pero se incluirán en el documento final que registrará la decisión de UDOT. También podrían ayudar a UDOT a considerar impactos que pasaron por alto en el borrador de la EIS.

El último día para enviar un comentario es el 9 de marzo.

La declaración de impacto ambiental (EIS) final se publicará este verano.

Para obtener más información sobre los planes del desvío y cómo compartir sus opiniones con UDOT, visite el sitio web del proyecto .

Artículo traducido por Connor Hollison