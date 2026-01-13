Residente del condado de Summit lanza su cuarta candidatura a la Cámara de Representantes de Utah, esta vez como republicano

Kris Campbell se postuló por primera vez para el Distrito 4 de la Cámara de Representantes de Utah en 2022 y nuevamente en 2024, en ambas ocasiones como demócrata y perdiendo en ambas frente a la ex representante republicana Kera Birkeland.

Cuando Birkeland renunció poco después de su victoria en 2024, Campbell volvió a registrarse como republicano y solicitó reemplazarla .

Este año se postula nuevamente como republicano contra la actual representante Tiara Auxier, residente del condado de Morgan, quien ganó la asamblea republicana para reemplazar a Birkeland.

La máxima prioridad de Campbell, según dice, es una "representación justa y proporcional".

"No hemos tenido un representante del condado de Summit en el cargo durante varios años. Ahora nos han dividido; antes eran tres distritos electorales diferentes de la Cámara, ahora estamos divididos en cuatro distritos diferentes, lo que nos deja sin representación en la legislatura estatal", afirmó.

Campbell también quiere llamar la atención sobre la representación en el sistema de asambleas del partido. Le dijo a KPCW que los precintos que eligen a los delegados del partido varían mucho en tamaño, lo que resulta en una representación desproporcionada.

Dijo que un esfuerzo por reformar ese sistema en la convención organizadora estatal del Partido Republicano el año pasado fracasó.

"Mi prioridad es primero una representación justa, luego procesos justos e impuestos justos. Creo que esos son los aspectos fundamentales subyacentes para ayudar a garantizar que todos sean tratados por igual por nuestro gobierno", dijo Campbell. "Continúo con eso con un enfoque centrado en las personas, lo que significa que es importante proteger las libertades individuales, proteger los derechos y respetar la privacidad personal".

Para Campbell, eso incluye respetar la Proposición 4, el punto de la boleta electoral de 2018 donde los ciudadanos de Utah votaron para prohibir el gerrymandering (la manipulación de distritos electorales) y establecer una comisión independiente para trazar los distritos del Congreso federal.

Campbell es residente de Silver Creek y se describe a sí mismo como un "nerd de las matemáticas" que forma parte de la junta de BootUp PD, una organización sin fines de lucro que promueve la educación en ciencias de la computación en las escuelas primarias.

También es un hombre abiertamente transgénero conocido por abogar por los derechos LGBTQ+. Es miembro de las juntas directivas de Summit Pride y de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Utah.

Campbell no es el único republicano que desafía a la representante titular Auxier. Brandi Connolly, residente de Snyderville Basin, también se inscribió para la nominación republicana el 8 de enero.

Por su parte, los residentes de Oakley, Zane Woolstenhulme y Zeppelin Zeerip, compiten por la nominación demócrata.

El Distrito 4 de la Cámara de Representantes de Utah cubre la totalidad de los condados de Morgan y Rich y la mayor parte del condado de Summit, excepto Summit Park y Park City propiamente dicho.

Las elecciones primarias son el 23 de junio y las elecciones generales el 3 de noviembre.

Artículo traducido por Connor Hollison