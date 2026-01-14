El gerente de emergencias Jeremy Hales presenta su candidatura para sheriff del condado de Wasatch

Jeremy Hales se unió a la Oficina del Sheriff del Condado de Wasatch como oficial en 2001. Veinticinco años después, dice que está persiguiendo el sueño de toda la vida de postularse para el cargo más alto de seguridad pública del condado.

“Siempre he estado interesado”, comentó. “Vi a lo largo de mi tiempo cuán importante es este rol para ayudar a los ciudadanos. Trabajamos para ellos”.

Republicano y residente de Heber City desde hace mucho tiempo, Hales dijo que será "duro con el crimen", asegurará que los oficiales estén bien capacitados y protegerá los derechos constitucionales de los residentes locales si es elegido.

También tiene la intención de enfocarse en las relaciones entre agencias. Dijo que su experiencia en el liderazgo de emergencias le ha ayudado a ver la importancia de la colaboración en toda la región.

Hales afirmó que cree en asumir la responsabilidad como líder.

“Ya sea un oficial que contratamos y cometemos un error, ese error termina conmigo y yo me haré cargo”, dijo. “Si tienen éxito, entonces serán elogiados; y ellos recibirán el elogio, no yo”.

Dijo que cuenta con una amplia experiencia respondiendo a emergencias y manteniendo la cordura bajo presión. Se convirtió en el director de gestión de emergencias del condado de Wasatch en 2016.

Además de su trabajo liderando el equipo de emergencias del condado y las comunicaciones del 911, Hales también sirve en un equipo federal de gestión de incendios forestales como enlace de la agencia, ayudando a garantizar que haya una comunicación clara durante los grandes incendios.

“Necesitamos traer esa calma al caos”, dijo. “Ha tomado muchos años aprender eso. No he sido perfecto, pero he tratado de hacer mi mejor esfuerzo, y creo que ser directo y honesto con la gente es importante”.

Hales también ayudó al condado de Wasatch a desarrollar un plan integral de gestión de emergencias , el cual fue adoptado en septiembre. Quiere que los votantes sepan que ellos serán su prioridad si es elegido.

“Estoy aquí para ellos”, afirmó. “No pretendo hacer otra cosa que brindar el mejor servicio posible desde la oficina del sheriff”.

Hales es uno de los tres candidatos en la contienda por el puesto de sheriff. El titular actual, Jared Rigby, se postula para la reelección. El detective del condado de Summit, Eric Mainord, también aspira al cargo.

Artículo traducido por Connor Hollison