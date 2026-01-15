Ex candidato a la alcaldía de Heber City se declara culpable de represalias

Hewlett, de 45 años, presentó su declaración de culpabilidad en el Tribunal del Cuarto Distrito el 17 de diciembre.

A cambio de su declaración, los fiscales del condado de Wasatch redujeron el cargo de represalias de un delito grave a un delito menor de clase A.

Como parte del acuerdo, el tribunal exige que Hewlett asista a clases y a terapia. Si cumple con esos requisitos, el cargo será desestimado en un plazo de 18 meses.

El cargo se originó a partir de una investigación del Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS, por sus siglas en inglés) que involucró a la familia.

La presunta víctima informó al tribunal, a través de un abogado, que espera que las condiciones del acuerdo de culpabilidad mejoren su relación con Hewlett.

Hewlett fue candidato a la alcaldía de Heber City en 2025.

Su esposa, Jami Smith Hewlett, enfrenta cargos por abuso infantil y acoso relacionados con el caso del DCFS. Su próxima audiencia judicial está programada para el 23 de febrero.

Ella se postuló para el Concejo Municipal de Heber City en 2025.

