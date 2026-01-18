La empresa de un miembro del concejo del condado de Summit adquiere un rancho de un millón de acres en Wyoming

La empresa que el miembro del Concejo del Condado de Summit, Chris Robinson, posee junto a sus hermanos Alexander y Victoria, The Ensign Group, L.C., cerró la compra de Pathfinder Ranches en Wyoming el 14 de enero.

Pathfinder abarca 916,000 acres y cuatro condados en el centro este de Wyoming. Según el corredor de propiedades, eso representa el 1% de la masa terrestre de Wyoming y es casi del tamaño de Delaware.

Robinson dijo que la propiedad se formó a partir de una docena de ranchos a lo largo de los años. Ensign ya poseía el Stone Ranch, de 86,000 acres, situado en medio de sus brazos este y oeste.

“La familia a la que le compramos el Stone Ranch solía ser dueña del corazón de Pathfinder, y lo vendieron en, digamos, 1975. Así que, de alguna manera, lo estamos reuniendo”, dijo a KPCW el 16 de enero. “Ahora es un solo gran paisaje”.

Swan Land Company John C. Frémont fue apodado "The Pathfinder" (El Explorador) por sus hazañas en el oeste estadounidense.

Es una expansión del 50% de la capacidad de pastoreo de Ensign, probablemente la mayor expansión individual de la empresa familiar, dijo Robinson. Para él, se trata tanto de negocios como de conservación.

“Amamos la tierra y el agua. Creemos que es una buena inversión a largo plazo y nos gustan las oportunidades que nos brinda para ser administradores de una parte de la creación de Dios”, dijo Robinson.

Pathfinder lleva su nombre en honor a John C. Frémont, el explorador, oficial del Ejército y senador de los EE. UU. del siglo XIX.

Swan Land Company, el corredor de propiedades, afirma que la región incluye partes del río North Platte, la ruta original del Pony Express, la ruta de Oregón (Oregon Trail) e Independence Rock, donde numerosos pioneros grabaron sus nombres en la historia.

Pathfinder Ranches es también el hogar del primer “banco de conservación de urogallos de las praderas” del país, según el corredor, el cual Ensign planea mantener operativo.

"Es un banco a nivel estatal que, si hay algún daño o perturbación en el hábitat principal del urogallo de las praderas, una opción para la mitigación sería comprar créditos de Pathfinder”, explicó Robinson. “[La propiedad] tiene muchos urogallos, muchos antílopes, berrendos, ciervos y alces. Rebosante de vida”.

Swan Land Company Se ve el río Sweetwater cerca de Pathfinder Ranches.

Ensign compró Pathfinder a una subsidiaria de Sammons Enterprises, Inc., con sede en Dallas, que lo puso a la venta por 79.5 millones de dólares el pasado agosto. El precio final de venta sigue sin revelarse.

Según la revista The Land Report, The Ensign Group era el 31.º mayor propietario privado de tierras en los Estados Unidos al comenzar el 2026.

La suma de Pathfinder Ranches significa que Ensign podría subir 10 puestos, superando a Jeff Bezos en la lista . Pasaría de tener 373,000 acres a, según la estimación de Robinson, unos 470,000 acres.

Esas son las tierras que Ensign posee en propiedad absoluta. Ahora gestiona alrededor de 2.5 millones de acres en Utah, Idaho y Wyoming, según Robinson. La mayor parte de eso es tierra pública asegurada mediante arrendamientos y permisos de pastoreo.

Artículo traducido por Connor Hollison