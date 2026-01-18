Vail registra menos visitas de esquiadores durante una de las "peores" temporadas tempranas del Oeste

Vail Resorts, la empresa matriz de Park City Mountain, registró un 20% menos de esquiadores en toda su cartera de áreas de esquí en lo que va de este invierno, en comparación con la temporada 2024-2025.

En un informe para inversores del 15 de enero, el CEO Rob Katz atribuyó esto a la escasez de nieve, señalando que la región de las Montañas Rocosas registró un 60% menos de nieve que el promedio de los últimos 30 años. Solo en Utah, se han registrado niveles mínimos históricos de acumulación de nieve.

“Experimentamos una de las peores nevadas de inicio de temporada en el oeste de EE. UU. en más de 30 años”, afirmó Katz.

En total, Vail señala que abrió el 11% del terreno que posee en las Rocosas en diciembre.

“Las condiciones de inicio de temporada en nuestras áreas de esquí del este de EE. UU. fueron sólidas, lo que proporcionó una compensación parcial a los vientos meteorológicos en contra más amplios y resalta el beneficio de nuestra red de complejos geográficamente diversa”, dijo Katz.

Sin embargo, cree que el clima en el oeste de EE. UU. dejará una huella en el balance de Vail esta temporada. La empresa ahora predice menos ingresos de los complejos turísticos de lo que pronosticó en septiembre.

Ese 20% menos de esquiadores se tradujo en aproximadamente un 15% menos de ingresos en las escuelas de esquí y un 16% menos de ingresos en restauración. Las ventas minoristas y de alquiler no se vieron tan afectadas, reportando un 6% menos de ingresos en lo que va de temporada en comparación con la anterior.

Y Vail obtiene gran parte de sus ingresos de forma anticipada mediante las ventas de preventa del Epic Pass.

Por lo tanto, sus "ingresos totales por telesillas", que incluyen las ventas de pases de temporada y los boletos de un día, han bajado menos del 2% interanual hasta ahora.

El principal competidor de Vail y empresa matriz de Deer Valley Resort, Alterra Mountain Company, no reporta datos similares a los accionistas, ya que es una empresa privada.

La fundación EpicPromise de Vail Resorts es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison