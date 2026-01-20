Basin Rec podría emitir bonos para un segundo centro deportivo, a la espera de la aprobación del concejo

El nuevo director del Distrito de Recreación de Snyderville Basin (Basin Rec), Robert Parrish, le dijo a KPCW que se espera un bono en la boleta electoral de noviembre de 2026 si el desarrollo en la propiedad Cline Dahle sigue adelante.

El condado de Summit es el propietario de los terrenos junto a la escuela primaria Jeremy Ranch y el año pasado eligió trabajar con Columbus Pacific Development en una asociación público-privada. La propuesta de Columbus Pacific incluyó un segundo centro deportivo para Basin Rec.

Parrish afirmó que el distrito de recreación no quiere que lo tomen desprevenido en cuanto al financiamiento de nuevas construcciones, aunque aún no precisó de cuánto sería el bono. Enfatizó que los planes dependen de las negociaciones entre el condado y el desarrollador.

“Hemos contratado a una firma para comenzar a preparar algunos de nuestros materiales para el bono”, dijo en el programa Local News Hour de KPCW el 19 de enero. “Una vez que sepamos que esto es un hecho, iniciaremos sesiones de consulta pública y de escucha para descubrir qué es lo que la gente quiere”.

Cuando Basin Rec encuestó a los contribuyentes sobre un bono hace dos años , las opiniones estaban divididas.

El distrito también buscó un aumento del 15% en el impuesto a la propiedad el año pasado, iniciando ese proceso antes de la contratación de Parrish. El Concejo del Condado de Summit solo permitió un aumento del 5%, el cual la concejal Tonja Hanson votó en contra.

Ella mencionó en ese momento que le preocupaba obtener apoyo para un bono inmediatamente después de una subida de impuestos.

Los diseños de las instalaciones no son definitivos. Parrish explicó que el bono ayudaría a pagar a arquitectos e ingenieros para redactar los planos.

“Estamos hablando de entre 12 y 18 meses antes de que tengamos un diseño final que podamos compartir con la comunidad”, comentó. “Tendremos algunos conceptos que podremos mostrar como parte de nuestras sesiones de escucha previas al bono”.

La carta de intención no vinculante del año pasado de Columbus Pacific hacia Basin Rec sugería que el nuevo centro deportivo podría incluir una piscina o un gimnasio de escalada, además de instalaciones deportivas y de fitness tanto interiores como exteriores.

Parrish añadió que los usuarios del actual centro deportivo en Kimball Junction han expresado que les gustaría tener más espacio para piscinas y canchas interiores. Mientras Columbus Pacific y el condado negocian, señaló que el distrito se encuentra en un periodo de espera.

El condado de Summit, Basin Rec y Columbus Pacific Development son patrocinadores financieros de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison