Sismo de magnitud 4.7 sacude el norte de Utah; no se reportan daños graves

KPCW | By Sydney Weaver
Published January 23, 2026 at 12:15 PM MST
The U.S. Geological Survey recorded a 4.7 magnitude earthquake in the Uinta-Wasatch-Cache National Forest around 8 a.m. Jan. 22, 2026.
USGS
El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) registró un sismo de magnitud 4.7 en el Bosque Nacional Uinta-Wasatch-Cache alrededor de las 8 a.m. del 22 de enero de 2026.

¿Lo sentiste? Un sismo de magnitud 4.7 sacudió el norte de Utah el jueves por la mañana, incluyendo el Wasatch Back.

El temblor de alrededor de las 8 a.m. se originó en la vertiente norte de las montañas Uinta, a unas 25 millas al sur de Evanston, Wyoming.

Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), los habitantes de Utah informaron haber sentido el terremoto en todo el valle; algunos incluso en lugares tan lejanos como Tooele, a más de 80 millas del epicentro.

El USGS depende de los informes de los ciudadanos para proporcionar información precisa y oportuna sobre los terremotos. Haga clic aquí para reportar un terremoto.

Hasta el momento, no se han reportado daños graves.

Artículo traducido por Connor Hollison
Sydney Weaver
