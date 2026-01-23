Sismo de magnitud 4.7 sacude el norte de Utah; no se reportan daños graves

El temblor de alrededor de las 8 a.m. se originó en la vertiente norte de las montañas Uinta, a unas 25 millas al sur de Evanston, Wyoming.

Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), los habitantes de Utah informaron haber sentido el terremoto en todo el valle; algunos incluso en lugares tan lejanos como Tooele, a más de 80 millas del epicentro .

El USGS depende de los informes de los ciudadanos para proporcionar información precisa y oportuna sobre los terremotos. Haga clic aquí para reportar un terremoto .

Hasta el momento, no se han reportado daños graves.

Artículo traducido por Connor Hollison