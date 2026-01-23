El campo de golf de Jeremy Ranch cerrará por renovaciones este verano

El campo de golf de Jeremy Ranch Golf and Country Club recibirá una renovación total a partir de abril de 2026.

Aunque el diseño general de 18 hoyos se mantendrá, el club planea reemplazar casi todo el césped. Según su sitio web , se añadirán nuevas cajas de salida y revestimientos en las trampas de arena (bunkers).

Brian Wright, el gerente general del club, señaló que el objetivo es completar los trabajos para el 31 de octubre. Durante el cierre de este verano, el club planea ofrecer a sus socios opciones para jugar en otros campos de Utah.

La página web del club incluye descripciones detalladas de las renovaciones hoyo por hoyo, que incluyen pequeños ajustes en la disposición de cada uno.

El diseñador que supervisa el proyecto es Brandon Johnson, quien trabajó anteriormente para Arnold Palmer Design Group. El famoso golfista (y amante del té helado) diseñó el campo de Jeremy Ranch, que abrió originalmente en 1981.

El cierre temporal en 2026 también permitirá que el Distrito de Reclamación de Agua de Snyderville Basin (SBWRD) realice trabajos de mantenimiento.

“Esto nos da la oportunidad de entrar en ese campo de golf para reemplazar y rehabilitar una cantidad considerable de pies de líneas de aguas residuales, por un valor de casi un millón de dólares”, comentó el gerente general de SBWRD, Mike Luers, en el programa Local News Hour de KPCW el 21 de enero.

En este caso, Luers explicó que excavar las tuberías es más económico que añadir revestimientos internos. Además, algunas de ellas se reubicarán para facilitar el mantenimiento futuro.

Artículo traducido por Connor Hollison