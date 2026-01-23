Hombre de Provo recibe tiempo de cárcel por las muertes en un choque automovilístico de una pareja de Midway

Fue una tarde sombría en el Tribunal del Cuarto Distrito este miércoles, mientras los familiares recordaban a sus seres queridos fallecidos y el conductor que los atropelló pedía perdón.

De acuerdo con los documentos judiciales, varios testigos vieron a Jon Jordan Flake, residente de Provo, pasarse un semáforo en rojo en la intersección de la carretera U.S. 40 y River Road en agosto de 2023. Flake impactó a Jeffrey y Melinda Romney, quienes salieron expulsados de su motocicleta y murieron en el hospital.

Flake fue acusado de dos cargos de homicidio involuntario en marzo de 2025, y este miércoles compareció ante el tribunal para su sentencia. Se declaró culpable de ambos cargos.

Los familiares de los Romney lloraron al hablar sobre el duelo por sus seres queridos durante los últimos dos años y medio.

Una de las hijas de la pareja envió una carta al tribunal en la que describió haber tenido que dejar su hogar y a sus amigos para mudarse con un hermano mayor.

"¿Quién me llevará al altar?", escribió. "Mi mamá no estará allí para ayudarme a prepararme para mi boda ni para ayudarme a mudarme cuando empiece la universidad".

Los parientes describieron el dolor, la ira y los corazones rotos que han sentido mientras atraviesan el duelo y siguen el proceso judicial.

Entre lágrimas, la hermana de Jeffrey Romney dijo que ella y sus hermanos perdonaban a Flake.

El fiscal del condado de Wasatch, McKay King, reconoció que ninguna sentencia podría sanar el dolor de la familia, pero afirmó que debía haber consecuencias para Flake.

"El tribunal debe castigar este comportamiento", señaló. "La justicia no se trata solo de lo que ayudará al acusado en el futuro; una parte de la justicia también consiste en que esta persona ha causado dolor y debe sufrir algún tipo de pena".

Flake pidió disculpas a la familia Romney.

"Sé que causé dolor y no hay nada que pueda hacer para recuperar lo perdido", dijo. "Lo siento sinceramente. Han pasado casi tres años y esto nunca se irá".

La jueza Jennifer Mabey se mostró conmovida al dictar su sentencia.

Suspendió la pena de prisión y, en su lugar, ordenó que Flake cumpla 210 días en la cárcel y 210 días bajo arresto domiciliario. También estará bajo libertad condicional durante cinco años.

"No olvidaré a sus familiares, y lamento que este sea el alcance de lo que puedo hacer para ayudarles con su duelo", expresó la jueza.

Se ha programado una audiencia de restitución para el 18 de marzo.

Artículo traducido por Connor Hollison