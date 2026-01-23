La piscina del UOP puede permanecer abierta hasta mediados de verano en medio de las renovaciones

El Parque Olímpico de Utah (UOP) espera construir un hotel de 120 habitaciones alrededor de la piscina donde especialistas en moguls, acrobacias y otros atletas entrenan cada verano.

El parque también planea renovar la piscina, lo que inicialmente significaba que no abriría para entrenamientos este año.

Ahora, el gerente general del UOP, Jamie Kimball, dice que la piscina puede permanecer abierta hasta aproximadamente el 15 de julio para permitir que los atletas tengan acceso durante más de un mes.

"Nos reunimos temprano con los clubes, entrenadores y padres, creo que la primera semana de diciembre, para darles esa noticia y recibir también sus comentarios", dijo a los comisionados de planificación de Snyderville Basin el 13 de enero. "Así que hubo una respuesta decente al respecto y seguimos avanzando".

El UOP está siguiendo los procedimientos de planificación del condado de Summit para prepararse para la construcción del hotel y enmendar otras partes de su acuerdo de desarrollo.

Durante ese proceso, algunos padres expresaron su preocupación de que sus hijos perdieran tiempo de práctica fuera de temporada.

El desarrollador Chris Conabee afirma que pueden mantener la piscina abierta durante la mitad del verano adelantando la fase inicial del proceso de construcción.

"Creemos que si podemos realizar todas las voladuras, la nivelación y la instalación de servicios públicos ahora", dijo Conabee, "podremos regresar en la primavera y atacar esos edificios. Tendremos todo listo para el próximo año".

La discusión tuvo lugar en la reunión de la Comisión de Planificación de Snyderville Basin del 13 de enero.

Los comisionados estaban revisando los cambios propuestos al acuerdo de desarrollo del parque, los cuales, según explicaron, son un tema aparte de la decisión del UOP de cerrar o no su propia piscina.

Aun así, la comisionada Tyann Mooney agradeció a los líderes del UOP por abordar el cierre de la piscina.

"No se nos permite hablar de la piscina, pero quería que supieran que apreciamos que estén haciendo lo posible por acomodar al menos parte del entrenamiento", dijo a los representantes del UOP en la reunión.

La comisión de planificación aprobó los cambios al acuerdo de desarrollo del UOP, los cuales pasarán ahora al Concejo del Condado de Summit para un posible voto final el 28 de enero.

La Utah Olympic Legacy Foundation es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison