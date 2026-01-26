Decenas de residentes de Heber piden a la ciudad que reconsidere una propuesta de casas adosadas

Las casas adosadas propuestas por Garbett originalmente contemplaban 40 unidades a lo largo de East Center Street, cerca del sitio del futuro templo de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Después de varias rondas de negociaciones, el número total de casas adosadas propuestas se redujo a 26. Pero el Concejo Municipal de Heber City tuvo dudas incluso sobre ese número menor al final de su reunión del martes 20 de enero, cuando se pidió a los concejales considerar la recomendación de un cambio de zonificación.

Eso se debe, en parte, a los esfuerzos de varias docenas de residentes que viven cerca del sitio, quienes abarrotaron las cámaras del concejo para compartir sus comentarios.

Cole Sorenson dijo a los líderes que se opone a cualquier cambio de zona.

“Nosotros, como vecindario, compramos nuestras propiedades y ahorramos mucho dinero pensando que estas serían nuestras casas para siempre, pensando que esto sería R2 y sabiendo que podría urbanizarse como tal”, dijo.

El sitio tiene un poco más de tres acres. El concejal Aaron Cheatwood estimó que la zona R2 normalmente permitiría seis casas para esa cantidad de terreno.

Otros residentes plantearon inquietudes sobre el tráfico, problemas de acceso para emergencias, la fauna cercana y la remoción de nieve durante los grandes inviernos.

Maren Meibos dijo que el desarrollo cambiaría el carácter de todo el vecindario, especialmente los árboles cercanos. También estaba preocupada por el estacionamiento insuficiente.

“Ya hay autos que regularmente bordean ambos callejones sin salida, y tenemos entradas para autos grandes”, dijo. “Todos tienen un garaje para dos autos, y la mayoría de las personas, incluyéndome a mí, tienen una plataforma al lado de la casa para tener estacionamiento adicional, y eso todavía no es suficiente”.

Los planificadores han dicho que el desarrollo tendría restricciones de escritura, con el requisito de que cada casa sea ocupada por su propietario.

Pero el residente Thomas Johnson dijo que el precio estimado de $500,000 por una casa adosada no es verdaderamente asequible.

“Muchos de los compañeros con los que trabajo, muchos de mis amigos, de hecho han estado encontrando vivienda en cualquier lugar que no sea Heber, porque es muy caro aquí”, dijo. “No creo, de ninguna manera, forma o tipo, que esta vivienda sea buena para ningún adulto joven o para nadie en Heber en absoluto. No es asequible, no es muy habitable y no es muy espaciosa en absoluto”.

Después de escuchar todos los comentarios públicos, varios concejales acordaron que la ubicación no es la adecuada para 26 casas adosadas.

Le dijeron al desarrollador que estarían dispuestos a negociar a partir de un punto inicial de seis unidades, basado en la zona existente.

En una entrevista con KPCW a la mañana siguiente, Cheatwood agradeció a los ciudadanos por sus comentarios.

“Me alegra que la comunidad se haya presentado”, dijo en el programa “Local News Hour” de KPCW el 21 de enero. “Espero que se sientan escuchados. Espero que sigan haciéndolo y se presenten y hablen con nosotros y vengan a las reuniones y envíen correos electrónicos”.

Dijo que, en el futuro, le gustaría tener más claridad desde el principio sobre los puntos no negociables del concejo.

“Francamente, nosotros, como concejo, debemos mejorar para llegar a ese punto más pronto en nuestras conversaciones, diciendo: ‘Aquí es donde estoy. Esta es mi línea en la arena’”, dijo.

Para leer algunos de los comentarios públicos que fueron presentados al concejo, visite el sitio web de la ciudad .

Heber City es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison