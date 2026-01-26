Las demandas por difamación de un instructor de tenis contra los medios de comunicación de Park City fueron desestimadas

El juez del Tercer Distrito, Matthew Bates, ha desestimado las demandas por difamación contra KPCW y The Park Record que Bogdan Badiu presentó inicialmente en julio de 2025.

Badiu demandó a los medios del área de Park City después de que estos informaran sobre los cargos de pornografía infantil en su contra, los cuales fueron retirados posteriormente por los fiscales del condado de Summit.

En el tribunal el 23 de enero, Bates simpatizó con Badiu, pero dictaminó que el reportaje de The Park Record estaba protegido por la ley de Utah, ya que se basaba en documentos judiciales.

"La Legislatura ha tomado una decisión de política para proteger este tipo de discurso", dijo el juez. "Es importante que nuestros periódicos puedan publicar las cosas que hace el gobierno, y eso es lo que refleja este fallo".

Bates concedió la solicitud de The Park Record de desestimar la demanda con perjuicio, lo que significa que Badiu no puede volver a presentarla. La abogada Carolyn LeDuc dijo que el periódico planea reclamar a Badiu el pago de los honorarios de los abogados.

La demanda por difamación del instructor de tenis del área de Deer Valley contra KPCW, la cual la emisora negó, no llegó tan lejos. Ambas partes acordaron desestimarla el pasado noviembre, cubriendo cada una sus propios gastos legales.

TownLift también fue demandado. El abogado de Badiu, Steve Christensen, dice que acordaron no exigir que el medio de noticias en línea respondiera a la demanda de julio de 2025.

Artículo traducido por Connor Hollison