El clima cálido obliga a Basin Recreation a cerrar Run-A-Muk durante el día

KPCW | By Sydney Weaver
Published January 26, 2026 at 6:04 AM MST
A photo of a muddy trail at the Run-A-Muk dog park below the Utah Olympic Park.
Snyderville Basin Recreation
Una foto de un sendero embarrado en el parque para perros Run-A-Muk, debajo del Parque Olímpico de Utah.

Basin Recreation cerrará el parque para perros Run-A-Muk periódicamente durante el día a partir del lunes 26 de enero.

Las autoridades recreativas informan que el clima inusualmente cálido y el barro han causado daños significativos en los senderos, y se prevé que continúe el tiempo cálido.

El parque para perros abre a las 7 a.m. y cierra a las 7 p.m., pero a partir del 26 de enero, Run-A-Muk abrirá diariamente después de las 11 a.m.

Los responsables de los senderos advierten que caminar sobre terrenos embarrados causa daños considerables, y las reparaciones pueden ser extremadamente costosas y requerir mucha mano de obra.

Las autoridades piden a los usuarios de los senderos en Snyderville Basin que se limiten a utilizar senderos con nieve compacta o que estén secos.

Snyderville Basin Recreation es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison
Sydney Weaver
News Producer
