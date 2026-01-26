El clima cálido obliga a Basin Recreation a cerrar Run-A-Muk durante el día

Las autoridades recreativas informan que el clima inusualmente cálido y el barro han causado daños significativos en los senderos, y se prevé que continúe el tiempo cálido.

El parque para perros abre a las 7 a.m. y cierra a las 7 p.m., pero a partir del 26 de enero, Run-A-Muk abrirá diariamente después de las 11 a.m .

Los responsables de los senderos advierten que caminar sobre terrenos embarrados causa daños considerables, y las reparaciones pueden ser extremadamente costosas y requerir mucha mano de obra.

Las autoridades piden a los usuarios de los senderos en Snyderville Basin que se limiten a utilizar senderos con nieve compacta o que estén secos.

Artículo traducido por Connor Hollison