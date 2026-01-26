Líderes del condado de Wasatch y de Heber City revisan los términos de la servidumbre de Jordanelle Ridge

Los planes para Jordanelle Ridge incluyen 5,700 viviendas nuevas y más de 5,000 acres de espacio abierto en el norte de Heber City.

Cómo garantizar la protección a largo plazo de aproximadamente 2,000 de esos acres ha sido un tema de intenso debate entre los líderes locales y expertos en conservación durante los últimos meses.

Funcionarios de la ciudad y del condado, junto con el desarrollador de Jordanelle Ridge, discutieron en octubre planes para un acuerdo de espacio abierto poco convencional . Bajo esos planes, los dos gobiernos habrían tenido la servidumbre, el condado se habría encargado de hacerla cumplir y la asociación de propietarios (HOA) del desarrollo habría mantenido el terreno.

Pero tras el rechazo de algunos, incluyendo a la alcaldesa de Heber City, Heidi Franco, y expertos en espacios abiertos de Summit Land Conservancy, los líderes están reconsiderando la situación.

El administrador del condado, Dustin Grabau, dijo en una reunión el 14 de enero que el terreno podría ser protegido por un fideicomiso de tierras externo en su lugar. Dijo que los líderes de todas las partes han estado discutiendo ideas para Jordanelle Ridge de forma privada.

"Lo que obtuvimos la semana pasada fue un camino potencial hacia la consideración de una servidumbre de conservación por parte de terceros en la propiedad", dijo. "Había una lista de puntos que creo que, en general, el condado está dispuesto a aceptar; hay algunas cosas que creo que justifican una discusión adicional".

Grabau dijo que el desarrollador está abierto al plan, aunque todavía quedan por resolver algunos detalles específicos, como quién mantendrá los senderos públicos en el espacio abierto.

El fiscal adjunto del condado, Jon Woodard, dijo que al desarrollador le preocupaba quedar "atrapado en la burocracia".

"Les preocupa tener a cuatro entidades encima de ellos: la ciudad, el condado, la HOA y el titular de la servidumbre de conservación", dijo. "Así que, legítimamente, están diciendo: si quieren este control, estamos de acuerdo, pero tienen que hacerse responsables y van a cargar con todos los costos de eso".

Según los materiales de la reunión del Concejo Municipal de Heber City, el desarrollador tiene una lista de condiciones que quiere que acompañen a una servidumbre de terceros.

Heber City y Jordanelle Ridge tendrían la autoridad para aprobar cualquier infraestructura sin involucrar al condado o al fideicomiso de tierras. El condado de Wasatch y la Junta de Tierras Abiertas de Wasatch pagarían la factura de la servidumbre, incluyendo los costos de la administración continua.

Expertos de Summit Land Conservancy afirman que tienen amplia experiencia en el manejo de acuerdos complejos de espacios abiertos.

Kate Sattelmeier, vicepresidenta de conservación y asesora legal de la organización sin fines de lucro, dijo al concejo del condado que, aunque los planes sigan evolucionando, no debería haber barreras para trabajar con un fideicomiso de tierras; solo se requiere comunicación y flexibilidad.

“No sabemos hacia dónde va todo”, comentó. “No sabemos dónde estarán los estanques de retención; no conocemos las áreas de preparación para la construcción, las líneas de servicios públicos. En mi opinión, una servidumbre de conservación podría funcionar a pesar de eso. Hemos hecho cosas similares anteriormente”.

Dijo que el acuerdo podría incluir una sección que requiera notificar al titular de la servidumbre de conservación antes de realizar cualquier proyecto de infraestructura.

Tanto el concejo de Heber City como el del condado de Wasatch continúan discutiendo los términos del acuerdo propuesto. La reunión del Concejo Municipal de Heber City comienza a las 6 p.m. el martes, y los líderes del condado de Wasatch se reunirán a las 4 p.m. el miércoles.

Heber City y Summit Land Conservancy son patrocinadores financieros de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison