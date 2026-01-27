El gobernador de Utah promete desafiar las probabilidades ambientales en la proyección de "The Lake"

A lo largo del debut cinematográfico de Abby Ellis sobre el Gran Lago Salado, los científicos ofrecen pronósticos sombríos sobre el futuro del lago a medida que este se reduce debido a la sequía y al uso excesivo.

Su documental, “The Lake”, cuenta las historias de los científicos Ben Abbott y Bonnie Baxter, junto con el Comisionado del Gran Lago Salado , Brian Steed, mientras trabajan para obtener el apoyo y el financiamiento de los líderes estatales para salvar el lago.

Ellis señaló que la película es, en parte, una historia sobre el cambio en la opinión pública. Cuando Abbott y Baxter estimaron en enero de 2023 que el lago podría secarse en cinco años sin una acción drástica, el gobernador Spencer Cox dijo que eso no era cierto.

“En aquel momento, el gobernador estaba sembrando muchas dudas sobre el trabajo de este grupo, y creo que desde entonces ha cambiado de parecer y se está moviendo en la dirección correcta junto con todos los demás”, dijo Ellis en el programa “Sundance Reel” de KPCW el 23 de enero.

Ellis comentó a KPCW que ha visto un “cambio enorme” en los últimos años en la forma en que los líderes estatales perciben la crisis del Gran Lago Salado.

“Sinceramente, empecé este [proyecto] horrorizada y profundamente pesimista, sin querer criar a mi hijo de seis años aquí, y lo terminé sintiéndome realmente optimista —no solo respecto a Utah, sino respecto a nuestro país—”, afirmó.

Para filmar “The Lake”, Ellis y su equipo viajaron con biólogos a lo largo de las orillas del lago para recolectar muestras, entraron en laboratorios para ver la ubicuidad del arsénico en el lecho seco del lago, y visitaron la isla Gunnison, que se ha transformado de un refugio para pelícanos blancos americanos en un cementerio .

Casi todos los lagos de agua salada del mundo están muriendo debido al uso insostenible del agua, según el Proyecto del Gran Lago Salado de la Universidad de Utah. Si se logra salvar al Gran Lago Salado, sería el primer lago de su tipo en ser rescatado del borde del abismo.

Cox dijo a la audiencia tras una proyección en Salt Lake City el viernes 23 de enero que cree que el estado puede lograrlo.

"El Gran Lago Salado estará lleno en 2034, y seremos el primer gran lago salino del mundo en hacer que esto suceda", afirmó. "No lo hicieron en California; nosotros lo vamos a hacer aquí".

Muchos entre el público manifestaron su escepticismo hacia los líderes estatales durante la proyección, abucheando cuando Cox pidió a los habitantes de Utah que rezaran por la lluvia y cuando los legisladores otorgaron sólo una fracción del dinero solicitado para monitores de polvo. Aplaudieron cuando uno de los ecologistas preguntó: "¿Dónde están nuestros líderes?".

Cuando se encendieron las luces, Cox dijo que no es tan sencillo realizar cambios de gran envergadura.

"No necesito convencer a las personas que se disfrazan de pájaros de que esto es importante, ¿verdad?", dijo Cox, provocando risas entre la multitud. "Tengo 104 legisladores, y ellos ven el mundo de manera muy, muy, muy diferente. Por eso, puede parecer que a algunos de nosotros no nos importa, pero es la forma en que intentamos comunicarnos, de manera que la gente a la que necesitamos convencer lo entienda".

La fe es un hilo conductor en el documental. Abbott, uno de los ecologistas, califica la nevada récord de 2023 como un milagro; algunos agricultores insisten en que Dios no guio a los Santos de los Últimos Días a Utah para ver cómo el lago se secaba.

Sin embargo, ya se vislumbra una crisis de salud pública. La mayor parte de la población de Utah vive a sotavento del polvo tóxico que levanta el lecho expuesto del lago. La bióloga Baxter tiene dificultades para respirar debido a las décadas que ha pasado estudiando el Gran Lago Salado.

En septiembre, los líderes anunciaron un esfuerzo de 200 millones de dólares para salvar el lago. En el escenario el viernes, Cox prometió más "inversiones realmente grandes" para este año.

"Solo les digo que, en los próximos seis meses, van a ver algunas inversiones realmente grandes —algunas provenientes del estado, otras de otros lugares— que simplemente eclipsará cualquier cosa que hayan visto en el pasado", aseguró.

Instó a los asistentes al festival a no olvidarse del Gran Lago Salado una vez que terminaran los créditos.

"Los necesitamos aquí", dijo. "Los necesitamos aquí, apoyando los cambios que están ocurriendo. Los necesitamos aquí, abogando. Los necesitamos aquí, donando. Los necesitamos aquí hasta que el lago esté lleno".

Las funciones presenciales de "The Lake" están agotadas, pero hay boletos en línea disponibles del 29 de enero al 1 de febrero.

Artículo traducido por Connor Hollison