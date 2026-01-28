Ivory Homes busca formar un nuevo pueblo en el área de Browns Canyon

El gerente del condado de Summit, Shayne Scott, confirmó el 27 de enero en el programa “Local News Hour” de KPCW que Ivory Homes está involucrada en un esfuerzo de incorporación iniciado el 1 de enero.

Los funcionarios del condado de Summit creen que el pueblo se ubicaría en Browns Canyon o sus alrededores, pero la solicitud de Ivory ante la oficina de la vicegobernadora de Utah aún no es pública.

“Creo que colinda con Promontory en ese lado sur, en el extremo sur donde entran a Browns Canyon”, dijo Scott.

El presidente de Ivory Development, Chris Gamvroulas, también dijo a KPCW por correo electrónico el 27 de enero que la empresa está trabajando con la oficina de la vicegobernadora para determinar si su solicitud está completa. Más tarde aclaró que un propietario de tierras no identificado, o varios propietarios, fueron quienes realmente presentaron la solicitud.

Dijo que el estado no determinará si la solicitud está completa hasta dentro de “unas pocas semanas más” y que hacer más comentarios sería prematuro.

La oficina de la vicegobernadora aún no ha respondido a la solicitud de registros públicos de KPCW para obtener más información. Los límites exactos del pueblo propuesto por Ivory no están claros hasta que la solicitud sea pública.

Según Scott, la solicitud es para una denominada municipalidad preliminar. La ley de Utah permite tres de estas solicitudes cada año.

Los legisladores estatales crearon esta categoría especial en 2024.

Una incorporación preliminar permite que un solo propietario de tierras forme su propio pueblo, incluso en áreas sin edificios ni infraestructura preexistentes. Eso lo hace tentador para los desarrolladores de Utah que podrían no tener una zonificación preexistente favorable.

El condado de Summit ha zonificado la mayor parte de la tierra en Browns Canyon para agricultura y para una casa por cada 80 acres.

El pasado 15 de enero, un día después de que KPCW informara por primera vez sobre un posible pueblo en Browns Canyon, el comisionado de planificación del este del condado de Summit, David Darcey, preguntó a los planificadores del condado sobre los rumores.

El director de Desarrollo Comunitario, Peter Barnes, dijo en ese momento que esperaría que un desarrollador que busca la incorporación también presentara una solicitud de desarrollo ante el condado.

Añadió que el condado tiene poca o ninguna participación en las incorporaciones municipales preliminares, las cuales además no requieren una votación final entre los residentes para convertirse en un pueblo de pleno derecho.

The Times-Independent informó anteriormente que la ley de 2024 que creó el poco ortodoxo proceso de incorporación parecía hecha a medida para un desarrollador a las afueras de Moab que esperaba construir a lo largo del río Colorado.

La representante del Distrito 4 de la Cámara de Representantes de Utah, Tiara Auxier (republicana de Morgan), ha dicho que planea presentar un proyecto de ley para reformar el proceso durante la Sesión General de 2026.

Dijo a KPCW a principios de enero que estaba a favor de derogar la ley de 2024 que permite las incorporaciones preliminares, pero que no había suficiente apoyo político en todo el estado.

El intento del año pasado para derogar fue aprobado en la Cámara de Representantes de Utah, pero no en el Senado.

Artículo traducido por Connor Hollison