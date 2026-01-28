El condado de Summit finaliza la compra de espacio abierto del Rancho de Ganado 910

El Rancho de Ganado 910 finalmente pertenece al condado de Summit. Los funcionarios anunciaron que habían finalizado la compra de 55 millones de dólares el 27 de enero.

La fecha de cierre se retrasó después de que el gobierno federal cerró durante el otoño de 2025 y después de que congeló temporalmente las subvenciones meses antes.

La mayor parte del financiamiento proviene de una subvención de 40 millones de dólares del Servicio Forestal de los EE. UU., administrada en parte por la División estatal de Silvicultura, Incendios y Tierras Estatales. El resto provino del bono de espacio abierto aprobado por los votantes del condado de Summit en 2021.

“Esta adquisición marca un momento decisivo en la historia de la conservación de tierras del condado de Summit”, dijo la directora de Tierras y Recursos Naturales del condado de Summit, Jess Kirby. “Sobre todo, estoy profundamente agradecida con el propietario por adoptar la conservación para su tierra y por confiar en el condado de Summit para honrar y cuidar este paisaje extraordinario. Su decisión asegura que su belleza, patrimonio y valor ecológico estarán protegidos para siempre”.

Bailey Quinn / Summit County Una cabaña se observa en el Rancho de Ganado 910 durante el verano. La propiedad de 8,600 acres se extiende desde Jeremy Ranch hacia el norte hasta el condado de Morgan y hacia el oeste hasta el límite con el condado de Salt Lake.

El anuncio del condado del 27 de enero enfatizó la importancia ecológica del rancho, “creando un vasto y continuo corredor para el movimiento de la vida silvestre”.

“A través del programa [de subvenciones federales], se preserva el espacio abierto y se protegen los bosques productivos que proporcionan hábitat para la vida silvestre, agua limpia y oportunidades recreativas”, dijo el gerente de Operaciones Forestales de la FFSL, Doug Campbell.

Summit County El espacio abierto protegido existente está resaltado en azul, y el Bosque Nacional Uinta-Wasatch-Cache está en verde.

Incluso con la compra finalizada, el público en general no tiene permitido deambular por el Rancho de Ganado 910. Solo la carretera estacional East Canyon Road está disponible para acceso público, y permanece cerrada para vehículos hasta el 30 de abril.

El condado de Summit se encuentra en el proceso de planificar cómo será la recreación pública.

Los funcionarios del condado dicen haber escuchado alto y claro que solo hay “'una oportunidad' para hacer esto bien”. Se comprometieron a un proceso transparente de planificación y gestión de la tierra.

Como condición de la compra al propietario David Bernolfo, la caza en la propiedad está prohibida de forma permanente.

El condado afirma que la pesca también está prohibida a la espera de futuros esfuerzos de restauración de la pesquería.

Al cerrar la venta, el condado de Summit puede dejar de pagar $150,000 en intereses mensuales y $5,000 en alquiler mensual. Según el acuerdo entre Bernolfo y el condado, la mitad del alquiler mensual se acreditó al precio de compra final.

El condado inició la compra con su pago inicial de $15 millones en agosto de 2023.

En diciembre, cerró la compra de $25 millones de otro rancho ecológicamente significativo , el Rancho Ure de 834 acres en Kamas Valley.

El condado de Summit y la Fundación David W. Bernolfo Memorial son patrocinadores financieros de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison