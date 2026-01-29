El Departamento de Transporte de Utah (UDOT) cerrará parte de la I-80 en Parleys Canyon este jueves para realizar reparaciones

El Departamento de Transporte de Utah (UDOT) cerrará un carril en la Interestatal 80 en dirección oeste, en Parleys Canyon, el jueves por la mañana para reparar la carretera.

Se espera que el cierre de una milla de longitud cerca de East Canyon , en el poste de milla 134, dure de 8 a. m. a 11 a. m.

Los funcionarios de tráfico dicen que las reparaciones son necesarias después de que un choque el domingo dañara la carretera.

Artículo traducido por Connor Hollison