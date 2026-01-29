© 2026 KPCW

El Departamento de Transporte de Utah (UDOT) cerrará parte de la I-80 en Parleys Canyon este jueves para realizar reparaciones

KPCW | By Sydney Weaver
Published January 29, 2026 at 8:03 AM MST
The road work on I-80's bridges will be mostly at night, but Marsac Avenue resurfacing will be during the day, Monday through Friday, starting around July 10.
Greg Blomberg
/
Adobe Stock
El trabajo vial en los puentes de la I-80 será principalmente de noche, pero la repavimentación de Marsac Avenue se llevará a cabo durante el día, de lunes a viernes, comenzando alrededor del 10 de julio.

El Departamento de Transporte de Utah aconseja a los conductores que esperen retrasos el jueves por la mañana.

El Departamento de Transporte de Utah (UDOT) cerrará un carril en la Interestatal 80 en dirección oeste, en Parleys Canyon, el jueves por la mañana para reparar la carretera.

Se espera que el cierre de una milla de longitud cerca de East Canyon, en el poste de milla 134, dure de 8 a. m. a 11 a. m.

Los funcionarios de tráfico dicen que las reparaciones son necesarias después de que un choque el domingo dañara la carretera.

Artículo traducido por Connor Hollison
Sydney Weaver
News Producer
