Los resorts de Utah ofrecen crédito de montaña a esquiadores y practicantes de snowboard en un año de nieve mediocre

KPCW | By Sydney Weaver
Published January 30, 2026 at 6:42 AM MST
Deer Valley will offer up to seven free day passes for skiers 12 and younger Dec. 7 through Dec. 13.
Deer Valley
/
Alterra Mountain Company
Deer Valley ofrecerá hasta siete pases de día gratuitos para esquiadores de 12 años o menos del 7 al 13 de diciembre.

Mientras Utah espera que caiga más nieve, los resorts de esquí buscan atraer a esquiadores y practicantes de snowboard a la montaña.

El propietario de Deer Valley, Alterra, está atrayendo a los titulares del pase Ikon con un crédito adicional: 20 dólares al día, solo por esquiar.

El programa de recompensas por esquiar y rodar ofrece hasta 60 dólares en crédito de montaña en cualquier resort Ikon hasta el 25 de febrero. Los titulares del pase deben tener 18 años o más para registrarse.

En Utah, los titulares del pase pueden usar sus créditos en Deer Valley Resort y Solitude en restaurantes y tiendas seleccionados, así como para el alquiler de equipos.

Artículo traducido por Connor Hollison
Sydney Weaver
News Producer
