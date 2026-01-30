Los resorts de Utah ofrecen crédito de montaña a esquiadores y practicantes de snowboard en un año de nieve mediocre

El propietario de Deer Valley, Alterra, está atrayendo a los titulares del pase Ikon con un crédito adicional: 20 dólares al día, solo por esquiar.

El programa de recompensas por esquiar y rodar ofrece hasta 60 dólares en crédito de montaña en cualquier resort Ikon hasta el 25 de febrero. Los titulares del pase deben tener 18 años o más para registrarse.

En Utah, los titulares del pase pueden usar sus créditos en Deer Valley Resort y Solitude en restaurantes y tiendas seleccionados, así como para el alquiler de equipos.

