El condado de Summit trabaja para mejorar la longevidad del vertedero de Three Mile Canyon

En 2018, el condado de Summit presentó el Plan Maestro de Residuos Sólidos como una forma de extender la vida útil del vertedero. Ocho años después, la subgerente del condado de Summit, Janna Young, dijo que se ha construido una nueva celda y que las prácticas de eliminación han mejorado.

“Nuestra comunidad ha cambiado un poco, por lo que nos damos cuenta de que ahora es el momento de revisar ese plan y proponer un nuevo objetivo, porque las cosas se están volviendo un poco más, no quiero decir graves, pero tenemos que empezar a actuar si queremos que ese vertedero viva tanto como sea posible”, dijo el viernes en el programa “Local News Hour” de KPCW .

Young dijo que las estrategias para extender la vida útil del vertedero incluyen el trabajo de residentes y negocios.

“Realmente se requiere tanto del lado residencial como del comercial del negocio y de toda la comunidad para reducir nuestros residuos aproximadamente un tercio cada año para poder cumplir ese objetivo”.

El superintendente de Residuos Sólidos, Tim Loveday, dijo que en 2023 se proyectaba que el vertedero se llenaría para el año 2053. Ahora, el objetivo es aumentar eso por otros 10 años.

Sin embargo, Loveday dijo que la ubicación del vertedero en Three Mile Canyon Rd., cerca del embalse Rockport, hace que expandir el sitio sea difícil.

“Hoy en día, si estuviéramos tratando de ubicar un nuevo vertedero, no podríamos ponerlo en ese sitio. Las regulaciones son mucho más estrictas desde que la EPA intervino y promulgó el Subtítulo D allá por los años 90”, comentó.

El Subtítulo D se refiere a una ley propuesta por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. que regula la gestión de residuos no peligrosos.

Para reducir la cantidad de residuos que van al vertedero, el condado de Summit ha trabajado para eliminar los desechos de alimentos y el cartón. Una auditoría de 2019 encontró que el 26% de los residuos sólidos en el vertedero del cañón son desechos de comida. Young dijo que solo con reducir los alimentos y el cartón, el condado podría alcanzar su meta.

El condado se asoció con la Park City Community Foundation en 2024 en su Iniciativa de Cero Residuos de Alimentos para proporcionar recolección en la acera para los residentes.

“Luego, también estamos tratando de establecer seis sitios remotos para los cuales el consejo del condado aprobó presupuesto este año, probablemente comenzando en el verano, donde tendremos ubicaciones de entrega de cartón, vidrio y reciclaje mixto más cercanas a los residentes”, dijo Young.

Young señaló que eso incluye a los residentes del norte y sur del condado de Summit.

En un esfuerzo por actualizar el plan de 2018, el condado lanzó una encuesta para comprender mejor las prácticas de residuos, prioridades y valores actuales de la comunidad. Se puede encontrar un panel de resultados interactivo aquí .

El condado también organizará dos sesiones informativas en persona. La primera está programada para el 6 de febrero en el partido de baloncesto de las escuelas secundarias North Summit vs. South Summit en Coalville. Los funcionarios de sostenibilidad estarán en una mesa fuera del partido de 6:30 a 8 p.m.

La segunda está planeada para una jornada de puertas abiertas el 10 de febrero en Park City, en el edificio de Mountain Regional Water. Se llevará a cabo de 6 a 7:30 p.m.

El condado de Summit es un patrocinador financiero de KPCW .

Artículo traducido por Connor Hollison