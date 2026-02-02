La escasa nieve da un vuelco total a la ansiedad por la escasez de mano de obra en Park City

Las escasas nevadas y un invierno cálido han obstaculizado el terreno en Park City Mountain y Deer Valley Resort.

Como resultado, varios refugios de montaña abrieron más tarde este año. La presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Park City, Jennifer Wesselhoff, afirma que los empleados en diversos trabajos relacionados con el esquí y el turismo han tenido dificultades para conseguir horas de trabajo.

“Muchos de los empleadores están teniendo que recortar horas y están preocupados por cómo eso va a afectar a nuestra fuerza laboral”, dijo al Consejo del Condado de Summit el 28 de enero.

Ese no era necesariamente el tipo de problema laboral que las empresas esperaban este año.

Hace unos meses, la conversación giraba en torno a si los trabajadores con visa J1 y otros trabajadores estacionales internacionales lograrían llegar a Park City en medio de una campaña nacional de restricción de la inmigración.

“Muchos de nuestros negocios informaron que pudieron conseguir la cantidad de empleados que necesitan, así que, afortunadamente, eso no fue un problema tan grande como habíamos anticipado”, señaló Wesselhoff.

Las autoridades aún no saben cómo se traduce un invierno lento para los negocios en términos de gasto e ingresos fiscales.

Sin embargo, los datos de la cámara muestran que la recaudación general de impuestos sobre las ventas se mantuvo estancada, año tras año, entre 2024 y 2025.

De enero a diciembre de 2025, los ingresos del impuesto a los restaurantes subieron un 2%, y el impuesto a las ventas de hoteles y alojamiento bajó un 9%.

“‘Incertidumbre’ fue la palabra para 2025 y 2026”, dijo Wesselhoff. “Hay muchas palancas económicas que se están moviendo al mismo tiempo. Hay muchas señales mixtas y, francamente, el pronóstico ha sido y seguirá siendo un poco desafiante de ahora en adelante”.

La Cámara de Comercio y la Oficina de Visitantes de Park City son patrocinadores financieros de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison