Salt Lake Community College ofrece matrícula gratuita a los atletas

El programa Beyond the Podium de Salt Lake Community College ofrece educación sin costo de matrícula para atletas que no compiten en deportes universitarios tradicionales como el fútbol americano, el baloncesto y el fútbol.

Chris Needham dirige el programa. Dijo que este combina exenciones de matrícula y becas con asesoramiento académico personalizado para ayudar a los estudiantes a equilibrar sus exigentes horarios de viaje y entrenamiento.

“Observamos la mayoría de los deportes y vemos que tienen trayectorias universitarias que les permiten obtener una educación y seguir con su deporte”, dijo Needham el lunes 2 de febrero en el programa “Local News Hour” de KPCW. “Pero deportes como el patinaje de velocidad, la escalada, el esquí y el snowboard no tienen necesariamente esas trayectorias que los lleven a los Juegos Olímpicos, así que buscamos llenar ese vacío”.

Más de 50 atletas han pasado por el programa. Actualmente hay 20 atletas inscritos, y 15 de ellos representarán a Salt Lake Community College en los Juegos de Invierno de Milán Cortina.

“Eso nos coloca en el segundo lugar a nivel nacional, justo detrás de nuestra otra escuela local, la Universidad de Utah”, afirmó.

Uno de esos atletas con rumbo a las Olimpiadas es el esquiador de halfpipe Hunter Hess. Originario de Bend, Oregón, Hess se mudó a Utah hace siete años para entrenar. Él estudia negocios y dijo que la oportunidad de una educación gratuita con un horario flexible le brinda seguridad futura en un deporte con una ventana competitiva corta.

“Los sacrificios son inmensos”, dijo Hess. “He renunciado a todo para estar aquí. Me mudé a Utah para estar aquí. Dejé a mi familia cuando era muy joven y, sin este programa, habría renunciado por completo a la educación. Creo que muchos atletas se sienten identificados con eso. Todos ponemos mucho en juego —nuestra salud física, nuestra salud emocional, nuestra salud mental, todo— para tratar de encontrar esta breve ventana de éxito y, en su mayor parte, el público en general solo llega a ver un breve vistazo de eso, que es durante las Olimpiadas”.

El programa, financiado por donantes, ha recaudado decenas de miles de dólares. Needham dijo que el objetivo es expandir Beyond the Podium para apoyar a 100 atletas en los próximos años, asegurando que Utah siga siendo un campo de entrenamiento no solo para los atletas olímpicos, sino también para sus futuros más allá de la competición.

Artículo traducido por Connor Hollison