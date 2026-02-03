El condado de Summit revela un nuevo nombre para el antiguo edificio de Skullcandy

Los residentes del condado de Summit eligieron el nombre de una lista de tres finalistas a principios de este año. El centro PEAK, o Public Engagement at Kimball (Participación Pública en Kimball), albergará el gobierno del condado y las oficinas administrativas.

La subgerente del condado, Janna Young, dice que el nombre “refleja lo que el edificio está destinado a ser: un lugar donde las personas interactúan con los servicios y el personal del condado y participan en el proceso público”.

El condado compró el edificio a Skullcandy en 2025 y trasladará las operaciones del edificio Sheldon Richins al PEAK este año. Eso incluye la biblioteca, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), el espacio de reuniones del consejo del condado, salas de conferencias y otros programas orientados al público.

Las renovaciones están en marcha y se espera una fecha de apertura para la planta baja antes de que finalice el año.

Coalville seguirá siendo la sede del condado y servirá como hogar para el palacio de justicia y las oficinas de los funcionarios electos.

Artículo traducido por Connor Hollison