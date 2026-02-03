© 2026 KPCW

El condado de Summit revela un nuevo nombre para el antiguo edificio de Skullcandy

KPCW | By Sydney Weaver
Published February 3, 2026 at 7:08 AM MST
The former Skullcandy Building, now the PEAK Center, is seen from the Kimball Junction park-and-ride.
Connor Thomas
/
KPCW
El antiguo edificio de Skullcandy, ahora el PEAK Center, se ve desde el estacionamiento disuasorio (park-and-ride) de Kimball Junction.

El edificio de Skullcandy en Kimball Junction tiene un nuevo nombre: el PEAK Center.

Los residentes del condado de Summit eligieron el nombre de una lista de tres finalistas a principios de este año. El centro PEAK, o Public Engagement at Kimball (Participación Pública en Kimball), albergará el gobierno del condado y las oficinas administrativas.

La subgerente del condado, Janna Young, dice que el nombre “refleja lo que el edificio está destinado a ser: un lugar donde las personas interactúan con los servicios y el personal del condado y participan en el proceso público”.

El condado compró el edificio a Skullcandy en 2025 y trasladará las operaciones del edificio Sheldon Richins al PEAK este año. Eso incluye la biblioteca, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), el espacio de reuniones del consejo del condado, salas de conferencias y otros programas orientados al público.

Las renovaciones están en marcha y se espera una fecha de apertura para la planta baja antes de que finalice el año.

Coalville seguirá siendo la sede del condado y servirá como hogar para el palacio de justicia y las oficinas de los funcionarios electos.

Artículo traducido por Connor Hollison
