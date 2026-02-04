Un juez niega la segunda solicitud para trasladar el juicio de Richins fuera del condado de Summit

Los abogados de una madre de Kamas acusada de matar a su esposo han argumentado durante mucho tiempo que el estrecho vínculo de la comunidad del condado de Summit no podría garantizar a Kouri Richins un juicio justo.

Reforzaron esa idea el 30 de enero, argumentando en documentos judiciales que el juicio debería realizarse en Salt Lake City porque el 85% de los 1,700 residentes del condado de Summit consultados dijeron que conocían el caso.

Fue la segunda vez que los abogados de Richins solicitaron un cambio de sede, y el juez del 3er Distrito, Richard Mrazik, volvió a denegar la solicitud el 2 de febrero.

Los fiscales del condado de Summit consideraron que las respuestas del cuestionario eran consistentes con las encuestas comunitarias previas que el juez había revisado cuando dictaminó en abril pasado que el juicio se quedaría en el condado de Summit.

Richins está acusada de asesinato e intento de homicidio criminal en relación con la muerte por sobredosis de su esposo Eric Richins en marzo de 2022.

Posteriormente, ella escribiría un libro infantil sobre el duelo y fue arrestada en mayo de 2023. Desde entonces, permanece detenida sin fianza en la cárcel del condado de Summit.

Kouri Richins se ha declarado inocente de todos los cargos y enfrenta docenas de cargos por delitos graves debido a presuntas irregularidades financieras en un caso separado. Los fiscales del condado de Summit han alegado que su motivo fue en parte financiero.

El lunes, los abogados defensores y los fiscales del condado de Summit se reunieron con el juez para reducir el grupo de posibles jurados basándose en sus respuestas al cuestionario. Quienes permanezcan en el grupo serán llamados para un interrogatorio en persona a partir del 10 de febrero.

Utah requiere ocho jurados y cuatro suplentes.

En documentos judiciales, la Oficina del Fiscal del Condado de Summit dijo que solo tiene sentido considerar el traslado del juicio si, tras el interrogatorio verbal, las partes no logran encontrar a 12 candidatos adecuados.

Se espera que la selección del jurado concluya el 18 de febrero.

También en la audiencia del 2 de febrero, Mrazik extendió la duración del juicio por dos días: el 13 y el 20 de marzo. Todavía está programado para comenzar el 23 de febrero y terminar el 26 de marzo.

Artículo traducido por Connor Hollison