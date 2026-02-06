Los residentes de Park City muestran su apoyo a dos mejoras planificadas para Park City Mountain

Park City Mountain volvió a presentar recientemente las solicitudes de permisos para mejorar los telesillas Silverlode Express, Eagle y Eaglet.

Los planes incluyen reemplazar el Silverlode Express de 6 pasajeros por uno de 8 pasajeros, y sustituir los telesillas Eagle y Eaglet por un único telesilla de 6 pasajeros con sistema desembragable y una estación intermedia.

La vicepresidenta de Park City Mountain, Deirdra Walsh, dijo a KPCW que ambos remontes serán reemplazados por completo debido a que requieren una ingeniería diferente. El nuevo remonte Eagle dejará a los esquiadores por encima del remonte King Con.

“Lo que es realmente genial de esto es que ofrece opciones a los visitantes que comienzan su día en Eagle para poder bajar en la cima y elegir entre Silverlode, King Con o Quicksilver como el lugar hacia donde quieren dirigirse desde allí”, dijo Walsh el jueves.

Más de 80 residentes locales asistieron a una jornada de puertas abiertas el miércoles para conocer más sobre los planes de los remontes. La mayoría expresó su apoyo, incluyendo a Jan Patterson.

“Creo que es maravilloso. Se ha necesitado durante mucho tiempo. Hemos venido aquí durante 30 años y ciertamente espero que se apruebe”, comentó.

Patterson y su esposo viven en Phoenix, Arizona, pero pasan parte de sus veranos e inviernos en Park City. La pareja siempre ha esquiado en Park City Mountain y esperaba ver nuevos remontes cuando el complejo presentó sus primeras solicitudes en 2022.

Normalmente, la comisión de planificación vota sobre las mejoras de los telesillas. Pero en 2022, los planes fueron aprobados mediante un proceso administrativo, ya que el complejo afirmó que las solicitudes entraban dentro de su plan de mejoras de la montaña. Esa opinión se basó en un acuerdo entre la ciudad y los entonces propietarios de Park City Mountain.

Sin embargo, cuatro residentes locales afirmaron que el anterior director de planificación de Park City no siguió el código de desarrollo de la ciudad. La Comisión de Planificación de Park City concedió la apelación de los residentes, lo que llevó el asunto a los tribunales.

En agosto de 2025, el Tribunal de Apelaciones de Utah ratificó la decisión del Tribunal del 3er Distrito .

Ahora, Park City Mountain está siguiendo el proceso normal de aprobación para la mejora de telesillas y ha solicitado un permiso de uso condicional. El complejo también está organizando jornadas informativas de puertas abiertas, como la del miércoles.

Terri Brelin estaba emocionada de ver el nuevo plan. Ella es dueña de un condominio en Snow Flower, que conecta con la base del telesilla Eagle.

“Estamos un poco preocupados por dónde estará la nueva base y cómo se integrará con First Time”, dijo Brelin. “Pero aparte de eso, sentimos que este remonte necesita ser actualizado”.

Brelin mencionó que reemplazar el Silverlode también es una decisión lógica, ya que necesita más capacidad de transporte.

Un problema con las solicitudes de mejora de remontes anteriores fue que se requería un plan de estacionamiento adecuado para mitigar los impactos de las mejoras. Pero Brelin señaló que con el nuevo plan de estacionamiento de pago y el transporte de Park City (Park City Transit), el estacionamiento ya no es un problema tan grave.

No todos estaban entusiasmados con las mejoras. David Sturgi, residente local desde hace 38 años, dijo que se siente neutral, pero le preocupa el hacinamiento en las pistas de Utah en general.

“Estas mejoras en los remontes pueden mover a más personas más rápido y a diferentes partes de la montaña, pero también van a poner a más gente en la montaña”, dijo. “Probablemente mi experiencia como esquiador local no se esté viendo mejorada”.

Walsh dijo que la Comisión de Planificación de Park City está revisando los dos proyectos. No está claro cuándo se someterán a discusión y aprobación.

Artículo traducido por Connor Hollison