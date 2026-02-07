© 2026 KPCW

El entrenador de fútbol americano de Park City High School renuncia, continuará enseñar

KPCW | By Sydney Weaver
Published February 7, 2026 at 6:28 AM MST
Park City High School Football's head coach Josh Montzingo announced he was resigning from his position Feb. 6, 2026.
Park City School District
El entrenador principal de fútbol americano de Park City High School, Josh Montzingo, anunció que renunciaba a su cargo el 6 de febrero de 2026.

El entrenador principal de fútbol americano de Park City High School, Josh Montzingo, ha renunciado a su cargo en el equipo este viernes, con efecto inmediato.

Montzingo, quien ha estado con el equipo durante 10 temporadas, comenzó en la división 3A y ayudó en la transición a 4A y, finalmente, al nivel 5A.

Durante la última década, Montzingo lideró al equipo a más de 80 victorias, cuatro campeonatos regionales y tres apariciones en los playoffs en el Estadio Rice-Eccles.

“Park City es verdaderamente un lugar especial y ha sido un honor servir como entrenador principal de fútbol americano durante los últimos 10 años”, dijo Montzingo. “Yo, y mi familia, estaremos eternamente agradecidos con todas las increíbles familias del fútbol y la comunidad que nos ha apoyado durante tanto tiempo”.

Funcionarios escolares dicen que Montzingo continuará enseñando en la escuela secundaria por el momento. La búsqueda de un nuevo entrenador principal está en marcha.

Artículo traducido por Connor Hollison
Sydney Weaver
